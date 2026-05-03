中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ sớm xem xét đề xuất mới của Iran

Chủ Nhật, 09:20, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/5 cho biết ông sẽ sớm xem xét một đề xuất mới do Iran gửi tới, song bày tỏ hoài nghi về khả năng đề xuất này được chấp nhận.

“Tôi sẽ sớm xem xét đề xuất mà Iran vừa gửi nhưng khó có thể hình dung nó sẽ được chấp nhận, vì họ vẫn chưa phải trả giá đủ lớn cho những gì đã gây ra cho nhân loại và thế giới trong 47 năm qua”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

tong thong my donald trump noi se som xem xet de xuat moi cua iran hinh anh 1
Nhiều tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Ảnh: AP

Bài đăng được đưa ra trước khi ông lên chuyên cơ Không Lực Một tại Florida. “Tôi sẽ thông tin sau”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng cho biết, ông đã được trình bày về “khái niệm của thỏa thuận” và đang chờ văn bản chi tiết. Trước đó truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran đã gửi một đề xuất gồm 14 điểm tới Washington.

Phía Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về phát biểu mới nhất của ông Donald Trump nhưng trước đó khẳng định đề xuất 14 điểm nhằm hướng tới chấm dứt xung đột một cách lâu dài, thay vì chỉ kéo dài lệnh ngừng bắn tạm thời. Giới quan sát nhận định việc Washington tỏ ra hoài nghi ngay từ đầu cho thấy tiến trình đàm phán giữa hai bên vẫn còn nhiều rào cản lớn, đặc biệt liên quan đến các yêu cầu về an ninh, trừng phạt và hiện diện quân sự trong khu vực.

Trong bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, quyết định của Mỹ đối với đề xuất mới từ Tehran được cho là sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến triển vọng ngoại giao, cũng như nguy cơ leo thang xung đột trong thời gian tới.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Mỹ Iran đề xuất 14 điểm của Iran Eo biển Hormuz đàm phán Mỹ Iran Tổng thống Trump xung đột Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cửa hẹp cho hòa đàm: Iran sửa đề xuất sau cảnh báo từ ông Trump
Cửa hẹp cho hòa đàm: Iran sửa đề xuất sau cảnh báo từ ông Trump

VOV.VN - CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các nhà trung gian hòa giải tại Pakistan dự kiến sẽ nhận được một đề xuất sửa đổi từ Iran trong vài ngày tới nhằm chấm dứt xung đột sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu không chấp nhận phiên bản đề xuất trước đó.

Cửa hẹp cho hòa đàm: Iran sửa đề xuất sau cảnh báo từ ông Trump

Cửa hẹp cho hòa đàm: Iran sửa đề xuất sau cảnh báo từ ông Trump

VOV.VN - CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các nhà trung gian hòa giải tại Pakistan dự kiến sẽ nhận được một đề xuất sửa đổi từ Iran trong vài ngày tới nhằm chấm dứt xung đột sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu không chấp nhận phiên bản đề xuất trước đó.

Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Đức, bất đồng phương Tây lộ rõ về chiến sự Iran
Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Đức, bất đồng phương Tây lộ rõ về chiến sự Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 28/4 chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau khi nhà lãnh đạo Đức lên tiếng phê phán cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự này là cần thiết để ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Đức, bất đồng phương Tây lộ rõ về chiến sự Iran

Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Đức, bất đồng phương Tây lộ rõ về chiến sự Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 28/4 chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau khi nhà lãnh đạo Đức lên tiếng phê phán cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự này là cần thiết để ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phản ứng của ông Trump về đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran
Phản ứng của ông Trump về đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/4 gửi tín hiệu cho thấy ông khó có thể chấp nhận đề xuất mới nhất từ Iran về việc chấm dứt xung đột. Theo đó, Tehran đưa ra kế hoạch mở lại eo biển Hormuz, song vẫn để ngỏ các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân cho các cuộc đàm phán sau này.

Phản ứng của ông Trump về đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran

Phản ứng của ông Trump về đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/4 gửi tín hiệu cho thấy ông khó có thể chấp nhận đề xuất mới nhất từ Iran về việc chấm dứt xung đột. Theo đó, Tehran đưa ra kế hoạch mở lại eo biển Hormuz, song vẫn để ngỏ các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân cho các cuộc đàm phán sau này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ