Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ sớm xem xét đề xuất mới của Iran

“Tôi sẽ sớm xem xét đề xuất mà Iran vừa gửi nhưng khó có thể hình dung nó sẽ được chấp nhận, vì họ vẫn chưa phải trả giá đủ lớn cho những gì đã gây ra cho nhân loại và thế giới trong 47 năm qua”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Nhiều tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Ảnh: AP

Bài đăng được đưa ra trước khi ông lên chuyên cơ Không Lực Một tại Florida. “Tôi sẽ thông tin sau”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng cho biết, ông đã được trình bày về “khái niệm của thỏa thuận” và đang chờ văn bản chi tiết. Trước đó truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran đã gửi một đề xuất gồm 14 điểm tới Washington.

Phía Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về phát biểu mới nhất của ông Donald Trump nhưng trước đó khẳng định đề xuất 14 điểm nhằm hướng tới chấm dứt xung đột một cách lâu dài, thay vì chỉ kéo dài lệnh ngừng bắn tạm thời. Giới quan sát nhận định việc Washington tỏ ra hoài nghi ngay từ đầu cho thấy tiến trình đàm phán giữa hai bên vẫn còn nhiều rào cản lớn, đặc biệt liên quan đến các yêu cầu về an ninh, trừng phạt và hiện diện quân sự trong khu vực.

Trong bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, quyết định của Mỹ đối với đề xuất mới từ Tehran được cho là sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến triển vọng ngoại giao, cũng như nguy cơ leo thang xung đột trong thời gian tới.