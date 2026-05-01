Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố sẽ bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa

Trong một tuyên bố được người dẫn chương trình truyền hình nhà nước đọc lại, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei khẳng định Mỹ “chỉ có chỗ ở dưới đáy Vịnh Ba Tư”, đồng thời cho rằng khu vực đang bước vào một “chương mới” của lịch sử. Ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi lên nắm quyền sau khi cha ông thiệt mạng trong các đợt không kích của Mỹ và Israel đầu cuộc chiến.

Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Iran chao đảo và ngành dầu mỏ chịu sức ép từ cuộc phong tỏa của Hải quân Mỹ, khiến các tàu chở dầu không thể ra khơi. Kinh tế toàn cầu cũng chịu tác động khi Tehran tiếp tục siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến đường thuỷ vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu. Trong ngày 30/4, giá dầu Brent có thời điểm lên tới 126 USD/thùng.

Cú sốc về nguồn cung và giá dầu đang gia tăng áp lực lên Tổng thống Trump, trong bối cảnh ông cân nhắc kế hoạch mới mở lại tuyến vận tải chiến lược mà các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ sử dụng để xuất khẩu dầu khí.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời phối hợp với các đồng minh để gia tăng chi phí đối với các nỗ lực làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu của Tehran, một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ tiết lộ.