  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố sẽ bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa

Thứ Sáu, 08:49, 01/05/2026
VOV.VN - Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei ngày 30/4 tuyên bố sẽ bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran, bất chấp nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạn chế chương trình này thông qua các cuộc không kích và trong khuôn khổ một thỏa thuận rộng hơn để củng cố lệnh ngừng bắn mong manh.

Trong một tuyên bố được người dẫn chương trình truyền hình nhà nước đọc lại, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei khẳng định Mỹ “chỉ có chỗ ở dưới đáy Vịnh Ba Tư”, đồng thời cho rằng khu vực đang bước vào một “chương mới” của lịch sử. Ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi lên nắm quyền sau khi cha ông thiệt mạng trong các đợt không kích của Mỹ và Israel đầu cuộc chiến. 

lanh tu toi cao iran tuyen bo se bao ve nang luc hat nhan va ten lua hinh anh 1
Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Iran chao đảo và ngành dầu mỏ chịu sức ép từ cuộc phong tỏa của Hải quân Mỹ, khiến các tàu chở dầu không thể ra khơi. Kinh tế toàn cầu cũng chịu tác động khi Tehran tiếp tục siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến đường thuỷ vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu. Trong ngày 30/4, giá dầu Brent có thời điểm lên tới 126 USD/thùng.

Cú sốc về nguồn cung và giá dầu đang gia tăng áp lực lên Tổng thống Trump, trong bối cảnh ông cân nhắc kế hoạch mới mở lại tuyến vận tải chiến lược mà các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ sử dụng để xuất khẩu dầu khí.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời phối hợp với các đồng minh để gia tăng chi phí đối với các nỗ lực làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu của Tehran, một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Mỹ tiết lộ.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: AP
Tag: hạt nhân Iran lãnh tụ tối xao cuộc chiến Iran phong toả eo biển Hormuz tình hình Iran
Mỹ tiêu tốn 25 tỷ USD cho chiến sự tại Iran: Con số thực tế lớn cỡ nào?
VOV.VN - Các quan chức Lầu Năm Góc lần đầu đưa ra ước tính công khai: chiến dịch quân sự tại Iran đến nay đã tiêu tốn khoảng 25 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ chi phí và cần được đặt trong bối cảnh rộng hơn để đánh giá chính xác.

Ông Trump nói chỉ ông và một vài người nắm được tình hình đàm phán với Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 30/4 cho biết chỉ mình ông và một số ít quan chức khác nắm được tình hình thực sự của các cuộc đàm phán với Iran, qua đó phát tín hiệu rằng tiến trình thương lượng vẫn đang diễn ra, dù các tín hiệu công khai cho thấy tình trạng bế tắc.

Pakistan tiếp tục thúc đẩy hòa giải Mỹ – Iran, kêu gọi mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Hôm qua (30/4), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết nước này vẫn duy trì các kênh đối thoại tích cực với cả Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi sớm khôi phục hoạt động tại Eo biển Hormuz.

