Nóng thế giới ngày 2/5: Mỹ nói chiến dịch tại Iran kết thúc trước hạn chót

Iran đánh chặn UAV tại thủ đô Tehran, Israel tăng tốc chuẩn bị tái chiến: Truyền thông Iran cho biết hệ thống phòng không nước này đêm 30/4 đã khai hỏa đánh chặn các máy bay không người lái trên bầu trời thủ đô Tehran. Động thái xảy ra trong bối cảnh giới chức Israel đang tăng tốc chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Iran sớm bùng phát trở lại, có thể chỉ sau vài ngày nữa.

Theo các nguồn tin chính thức của Iran, hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt và khai hỏa đánh chặn các máy bay không người lái tại các khu vực phía Tây, phía Nam và Trung tâm thủ đô Tehran. Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận, song chưa rõ do pháo phòng không hay các thiết bị xâm nhập gây ra. Nguồn gốc các máy bay xâm nhập cũng như thiệt hại liên quan trong vụ việc chưa được công bố.

Pakistan tiếp tục thúc đẩy hòa giải Mỹ – Iran, kêu gọi mở lại eo biển Hormuz: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết nước này vẫn duy trì các kênh đối thoại tích cực với cả Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi sớm khôi phục hoạt động tại Eo biển Hormuz. Theo ông Tahir Andrabi, các nỗ lực hòa giải từ phía Pakistan “vẫn đang được thúc đẩy liên tục”, qua đó góp phần tạo điều kiện cho các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, giúp hạn chế nguy cơ leo thang xung đột và giảm thiểu thương vong cho dân thường.

Tổng thống Iran chỉ trích lệnh phong toả hải quân của Mỹ: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 30/4 đã lên án lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển Hormuz, cho rằng động thái này thực chất là sự tiếp diễn của các hành động quân sự nhằm vào Iran. Trong một bài đăng bằng tiếng Anh trên nền tảng X, ông Pezeshkian viết: “Những gì đang được thực hiện dưới vỏ bọc phong tỏa hải quân thực chất là sự mở rộng của các chiến dịch quân sự" chống lại Iran.

Theo ông: “Việc tiếp tục cách tiếp cận mang tính cưỡng ép này là không thể chấp nhận”. Phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump không cần sự cho phép của Quốc hội để tiến hành chiến tranh với Iran, viện dẫn lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4.

Mỹ siết ảnh vệ tinh Trung Đông: Quyền lực dữ liệu trong “sương mù chiến tranh”: Việc Mỹ hạn chế cung cấp ảnh vệ tinh Trung Đông trong xung đột Iran đang làm lung lay vị thế thống trị của các công ty Mỹ, đồng thời đẩy thị trường dữ liệu không gian vào một giai đoạn cạnh tranh mới với sự nổi lên của châu Âu và Trung Quốc.

Sự dịch chuyển này không chỉ là phản ứng tạm thời mà còn phản ánh xu hướng dài hạn: quyền kiểm soát dữ liệu vệ tinh đang dần phân tán, thay vì tập trung vào Mỹ như trước đây. Diễn biến này đang làm thay đổi cục diện ngành quan sát Trái đất trị giá khoảng 5 tỷ USD, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu có thể xây dựng một mô hình kinh doanh bền vững trên nền tảng hạ tầng mà chính phủ có thể can thiệp bất cứ lúc nào hay không.

Mỹ thúc đẩy thành lập liên minh mới bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz: Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép lên các quốc gia về việc tham gia một liên minh mới để bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, trong khi xung đột với Iran tiếp tục làm gián đoạn tuyến đường thủy then chốt này. Liên minh, được gọi là “Maritime Freedom Construct” (Cơ chế Tự do Hàng hải - MFC), hướng tới điều phối các nỗ lực ngoại giao, bao gồm thống nhất lập trường về trừng phạt và chia sẻ thông tin nhằm bảo đảm hoạt động vận tải an toàn qua eo biển. Hormuz hiện trở thành một trong những điểm nghẽn lớn trong đàm phán giữa Mỹ và Iran, khi cả hai bên vẫn duy trì các biện pháp phong tỏa riêng.

Tổng thống Trump chỉ trích Quốc hội hạn chế quyền lực trong cuộc chiến với Iran: Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích các nỗ lực của Quốc hội Mỹ nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của ông trong cuộc xung đột với Iran.

“Họ cứ lặp đi lặp lại vấn đề quyền lực chiến tranh", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục. “Tôi đang đàm phán một thỏa thuận với Iran. Thế nhưng cứ mỗi tuần, thậm chí vài ngày một lần, họ lại đưa ra một đề xuất rằng chiến sự phải dừng lại”.

Chính quyền ông Trump tuyên bố chiến dịch tại Iran đã “kết thúc” trước hạn chót: Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc chiến tại Iran đã chấm dứt nhờ lệnh ngừng bắn bắt đầu từ đầu tháng 4/2026 - một cách diễn giải có thể giúp Nhà Trắng tránh phải xin phê chuẩn của Quốc hội.

Lập luận này nối tiếp quan điểm được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nêu trong phiên điều trần tại Thượng viện ngày 30/4, khi ông cho rằng lệnh ngừng bắn đã “đóng băng” xung đột. Theo cách hiểu đó, chính quyền chưa vi phạm yêu cầu của đạo luật năm 1973 buộc Tổng thống phải xin Quốc hội phê chuẩn đối với các hoạt động quân sự kéo dài quá 60 ngày.

Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố sẽ bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa: Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei ngày 30/4 tuyên bố sẽ bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran, bất chấp nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạn chế chương trình này thông qua các cuộc không kích và trong khuôn khổ một thỏa thuận rộng hơn để củng cố lệnh ngừng bắn mong manh. Trong một tuyên bố được người dẫn chương trình truyền hình nhà nước đọc lại, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei khẳng định Mỹ “chỉ có chỗ ở dưới đáy Vịnh Ba Tư”, đồng thời cho rằng khu vực đang bước vào một “chương mới” của lịch sử. Ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi lên nắm quyền sau khi cha ông thiệt mạng trong các đợt không kích của Mỹ và Israel đầu cuộc chiến.

UAE ban hành lệnh cấm đi lại tới Iran, Lebanon và Iraq: Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 30/4 thông báo áp dụng lệnh cấm đi lại đối với Iran, Lebanon và Iraq. Bộ Ngoại giao UAE đồng thời kêu gọi các công dân “đang có mặt tại những quốc gia trên” nhanh chóng rời đi và trở về UAE “trong thời gian sớm nhất có thể”, nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc theo dõi tình hình công dân ở nước ngoài và bảo đảm an toàn cho họ.

Tổng thống Trump cân nhắc cắt giảm quân tại Tây Ban Nha và Italy: Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang xem xét khả năng cắt giảm quân Mỹ đồn trú tại Tây Ban Nha và Italy, trong bối cảnh Washington đánh giá lại sự hiện diện quân sự tại châu Âu giữa bất đồng với các đồng minh về cuộc chiến Iran. Ông Trump đã chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO vì không điều động hải quân tham gia mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải toàn cầu bị gián đoạn sau khi cuộc chiến Iran nổ ra ngày 28/2. Tổng thống Trump từng cho biết đang cân nhắc khả năng Mỹ rút khỏi liên minh này.

8 nước Bắc Âu - Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập EU và NATO: Tại Estonia, các bộ trưởng ngoại giao của tám nước Bắc Âu - Baltic (NB8) đã tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ việc gia nhập Liên minh châu Âu và NATO của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của Ukraine đối với an ninh và tương lai của châu Âu. Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp tại Estonia vào ngày 29-30/4, các Bộ trưởng nhấn mạnh rằng Ukraine đóng vai trò then chốt đối với an ninh châu Âu, cả về địa chính trị và kinh tế. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự hợp tác với Ukraine mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia trong khu vực.

Trung Quốc: Vấn đề Đài Loan là rủi ro lớn nhất trong quan hệ Trung - Mỹ: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 30/4 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong bối cảnh hai bên đang chuẩn bị cho các hoạt động tiếp xúc cấp cao sắp tới.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là rủi ro lớn nhất trong quan hệ Trung - Mỹ. Ông kêu gọi Mỹ thực hiện đúng các cam kết, đưa ra lựa chọn phù hợp nhằm mở rộng không gian hợp tác giữa hai nước và đóng góp cho hòa bình thế giới.