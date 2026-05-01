  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Chính quyền ông Trump tuyên bố chiến dịch tại Iran đã “kết thúc” trước hạn chót

Thứ Sáu, 08:48, 01/05/2026
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc chiến tại Iran đã chấm dứt nhờ lệnh ngừng bắn bắt đầu từ đầu tháng 4/2026 - một cách diễn giải có thể giúp Nhà Trắng tránh phải xin phê chuẩn của Quốc hội.

Lập luận này nối tiếp quan điểm được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nêu trong phiên điều trần tại Thượng viện ngày 30/4, khi ông cho rằng lệnh ngừng bắn đã “đóng băng” xung đột. Theo cách hiểu đó, chính quyền chưa vi phạm yêu cầu của đạo luật năm 1973 buộc Tổng thống phải xin Quốc hội phê chuẩn đối với các hoạt động quân sự kéo dài quá 60 ngày.

chinh quyen ong trump tuyen bo chien dich tai iran da ket thuc truoc han chot hinh anh 1
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Một quan chức cấp cao của chính quyền cho biết “các hành động thù địch bắt đầu từ ngày 28/2 đã chấm dứt” theo cách hiểu của đạo luật trên. Quan chức này cũng khẳng định quân đội Mỹ và Iran không còn giao tranh kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần có hiệu lực từ ngày 7/4.

Dù lệnh ngừng bắn đã được gia hạn, Iran vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz, trong khi Hải quân Mỹ tiếp tục phong tỏa nhằm ngăn các tàu chở dầu của Iran ra khơi.

Theo Đạo luật Quyền lực chiến tranh - đạo luật nhằm hạn chế quyền triển khai quân sự của Tổng thống, ông Trump có thời hạn đến ngày 1/5 để xin Quốc hội cho phép hoặc chấm dứt chiến sự. Luật cũng cho phép gia hạn thêm 30 ngày trong một số trường hợp.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã gây sức ép buộc chính quyền phải xin phê chuẩn chính thức cho chiến dịch tại Iran, trong khi mốc 60 ngày được xem là điểm then chốt có thể khiến nhiều nghị sĩ Cộng hòa, vốn ủng hộ hành động quân sự ban đầu, yêu cầu Quốc hội phải có tiếng nói nếu xung đột kéo dài.

“Đây không phải là một khuyến nghị mà là một yêu cầu bắt buộc”, Thượng nghị sĩ Susan Collinsnhấn mạnh, đồng thời ủng hộ một dự luật nhằm chấm dứt hành động quân sự tại Iran do chưa có sự phê chuẩn của Quốc hội. Bà cũng cho rằng mọi hành động quân sự tiếp theo cần có “mục tiêu rõ ràng, khả năng thực hiện và chiến lược cụ thể để kết thúc xung đột”.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: AP
Tag: chính quyền ông Trump chiến dịch tại Iran cuộc chiến Iran hạn chót 60 ngày Quốc hội Mỹ
Tin liên quan

Mỹ tiêu tốn 25 tỷ USD cho chiến sự tại Iran: Con số thực tế lớn cỡ nào?
Mỹ tiêu tốn 25 tỷ USD cho chiến sự tại Iran: Con số thực tế lớn cỡ nào?

VOV.VN - Các quan chức Lầu Năm Góc lần đầu đưa ra ước tính công khai: chiến dịch quân sự tại Iran đến nay đã tiêu tốn khoảng 25 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ chi phí và cần được đặt trong bối cảnh rộng hơn để đánh giá chính xác.

Mỹ tiêu tốn 25 tỷ USD cho chiến sự tại Iran: Con số thực tế lớn cỡ nào?

Mỹ tiêu tốn 25 tỷ USD cho chiến sự tại Iran: Con số thực tế lớn cỡ nào?

VOV.VN - Các quan chức Lầu Năm Góc lần đầu đưa ra ước tính công khai: chiến dịch quân sự tại Iran đến nay đã tiêu tốn khoảng 25 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ chi phí và cần được đặt trong bối cảnh rộng hơn để đánh giá chính xác.

Tổng thống Iran chỉ trích lệnh phong toả hải quân của Mỹ
Tổng thống Iran chỉ trích lệnh phong toả hải quân của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 30/4 đã lên án lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển Hormuz, cho rằng động thái này thực chất là sự tiếp diễn của các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Tổng thống Iran chỉ trích lệnh phong toả hải quân của Mỹ

Tổng thống Iran chỉ trích lệnh phong toả hải quân của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 30/4 đã lên án lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển Hormuz, cho rằng động thái này thực chất là sự tiếp diễn của các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Ông Trump nói chỉ ông và một vài người nắm được tình hình đàm phán với Iran
Ông Trump nói chỉ ông và một vài người nắm được tình hình đàm phán với Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 30/4 cho biết chỉ mình ông và một số ít quan chức khác nắm được tình hình thực sự của các cuộc đàm phán với Iran, qua đó phát tín hiệu rằng tiến trình thương lượng vẫn đang diễn ra, dù các tín hiệu công khai cho thấy tình trạng bế tắc.

Ông Trump nói chỉ ông và một vài người nắm được tình hình đàm phán với Iran

Ông Trump nói chỉ ông và một vài người nắm được tình hình đàm phán với Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 30/4 cho biết chỉ mình ông và một số ít quan chức khác nắm được tình hình thực sự của các cuộc đàm phán với Iran, qua đó phát tín hiệu rằng tiến trình thương lượng vẫn đang diễn ra, dù các tín hiệu công khai cho thấy tình trạng bế tắc.

