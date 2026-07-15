Iran xác nhận 7 binh sỹ thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ

Theo thông báo chính thức của quân đội Iran, 7 binh sỹ thiệt mạng khi không quân Mỹ tập kích vào căn cứ quân sự ở khu vực Bampur, phía Nam đất nước. Quân đội Iran cho biết, lực lượng Mỹ đã phóng tổng cộng 13 quả tên lửa vào khu nhà khách, các tháp canh và nhà ở của binh sỹ trong căn cứ.

Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Ảnh: Reuters

Ngoài 7 quân nhân tử vong, đòn tập kích còn khiến nhiều binh sỹ khác bị thương, song không rõ số lượng cụ thể. Quân đội Iran thề đáp trả thảm khốc hành động của quân đội Mỹ, nhưng không đề cập thời gian và biện pháp tiến hành.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo lực lượng Mỹ đã tiến hành chiến dịch tập kích xuyên đêm kéo dài trong 7 giờ vào Iran. Các máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tàu hải quân, bắn đạn có độ chính xác cao vào các mục tiêu quân sự của Iran ở khu vực eo Hormuz và ven bờ biển phía Nam.

Đợt giao tranh mới bùng phát hôm 12/7 giữa Mỹ và Iran, đã bước sang ngày thứ 4 liên tiếp. Đây là đợt giao tranh ác liệt, phạm vi mục tiêu mở rộng và kéo dài nhất giữa hai bên kể từ khi lệnh ngừng bắn được thực thi hôm 8/4. Nhiều đánh giá lo ngại, nếu không được kiểm soát tốt, kịch bản ngừng bắn đổ vỡ hoàn toàn và xung đột toàn diện bùng phát trở lại, là khó tránh khỏi.