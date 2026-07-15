Ông Trump dọa đánh vào nhà máy điện, các cây cầu nếu Iran không đàm phán

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 14/7, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích với cường độ cao nhằm vào Iran.

"Chúng tôi sẽ giáng đòn rất mạnh vào tối nay. Rồi sẽ giáng đòn mạnh hơn vào tối mai. Và những đêm sau đó sẽ còn mạnh hơn nữa", ông Trump nói.

Ông Trump dọa mở rộng không kích, tuyên bố sẽ nhắm vào nhà máy điện và cầu đường của Iran. Ảnh: Reuters

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành các chiến dịch quân sự liên tiếp tại khu vực gần eo biển Hormuz trong nhiều ngày qua và các hoạt động này sẽ tiếp diễn cho đến khi ông cho rằng "đã đủ". Ông Trump đồng thời cảnh báo các đợt tấn công sẽ được mở rộng trong tuần tới nếu Iran không chấp nhận đàm phán.

"Tuần tới sẽ thực sự tồi tệ đối với Iran vì khi đó sẽ đến lượt các nhà máy điện. Rồi đến các cây cầu. Chúng tôi sẽ phá hủy toàn bộ nhà máy điện và các cây cầu của họ nếu họ không ngồi vào bàn đàm phán", ông tuyên bố.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi ông Trump cho biết đã từ bỏ kế hoạch áp mức phí 20% đối với mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Thay vào đó, theo ông, các quốc gia Trung Đông sẽ thực hiện các thỏa thuận đầu tư và thương mại "quy mô lớn" với Mỹ.

"Tôi từng định thu phí, nhưng các quốc gia Trung Đông muốn chi nhiều tiền hơn để đầu tư vào Mỹ. Thành thật mà nói thì điều đó tốt hơn vì tôi không thích ý tưởng thu phí", ông nói trên Fox News.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran tại khu vực eo biển Hormuz theo chỉ đạo của ông. Tổng thống Trump tiết lộ các đại diện của Mỹ gần đây đã có các cuộc tiếp xúc với đại diện đàm phán Iran. Tuy nhiên, ông bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng Tehran nhiều lần không thực hiện đúng các cam kết.

"Họ muốn đạt được một thỏa thuận. Nhưng mỗi khi có thỏa thuận, họ lại phá vỡ nó", ông Trump nói.

Ông tiếp tục cảnh báo: "Tốt hơn hết là Iran nên đạt được một thỏa thuận. Nếu không, sẽ chẳng còn lại gì. Chúng tôi rất thận trọng để tránh gây ảnh hưởng đến dân thường, nhưng tôi đã nói rằng Iran nên ký thỏa thuận, nếu không sẽ không còn gì nữa".

Đánh giá về năng lực quân sự của Iran, Tổng thống Mỹ cho rằng nước này đã bị suy giảm đáng kể nhưng vẫn còn khả năng chống trả.

"Họ đã bị suy yếu xuống mức rất thấp. Nhưng họ vẫn còn sức chiến đấu. Giống như một võ sĩ quyền Anh xuất sắc, khi bạn nghĩ mình đã đánh bại anh ta thì bất ngờ anh ta tung ra một cú phản đòn. Iran vẫn còn khả năng chiến đấu, nhưng không còn nhiều", ông Trump nói.