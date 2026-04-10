Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel

Thứ Sáu, 18:14, 10/04/2026
VOV.VN - Giới chức y tế Iran công bố số người thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của liên quân Mỹ – Israel nhằm vào nước này trong hơn một tháng xung đột vừa qua đã vượt 3.000 người, cao gấp ba lần so với cuộc chiến hồi tháng 6/2025.

Số liệu được người đứng đầu Tổ chức Y học Pháp lý của Iran, ông Abbas Masjedi, công bố và các nguồn tin Iran trích dẫn sáng 10/4. Tuy nhiên, số liệu không nói rõ có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong trên. Chính phủ Iran cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

iran xac nhan hon 3.000 nguoi thiet mang trong xung dot voi my va israel hinh anh 1
Một mỏ khí Iran bị tập kích. Ảnh: AP.

Trước đó, giới chức Iran cho biết có 1.060 người thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6/2025.

Trong khi đó, Bộ Y tế Israel cùng ngày thông tin các cuộc tấn công nhằm vào nước này kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2 đã khiến 7.527 người bị thương. Cơ quan này không công bố số người thiệt mạng. Tuy nhiên, các báo cáo trước đó cho thấy tổng số người thiệt mạng tại Israel là 33 người, đều do các đợt tấn công tên lửa từ Iran.

Về diễn biến thực địa, truyền thông khu vực đưa tin, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại thủ đô Tehran và một số khu vực khác ở Iran trong đêm 9/4, rạng sáng 10/4. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định. Chính phủ Iran cũng chưa đưa ra thông báo chính thức liên quan.

Tại vùng Vịnh, Bộ Ngoại giao Kuwait cáo buộc Iran đã phát động tấn công máy bay không người lái nhằm vào nước này trong đêm 9/4, ngày thứ 2 của lệnh ngừng bắn. Thông báo của Bộ Ngoại giao khẳng định một số cơ sở của Kuwait đã bị máy bay không người lái Iran tập kích, song không đề cập thương vong và thiệt hại.

Liên quan vấn đề đàm phán, truyền thông khu vực và quốc tế cho biết, một phái đoàn Iran sáng 10/4 đã đến Islamabad, Pakistan, chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với đại diện Mỹ vào ngày 11/4. Cả Chủ tịch Quốc hội Iran Baqer Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi, cùng tham gia phái đoàn. Tuy nhiên, chưa rõ ai sẽ là đại diện đàm phán chính thức của Iran.

Về phía Mỹ, thông tin mới nhất cho biết Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu nhóm thương thảo. Phương thức tiếp xúc cũng như thời gian chính xác các cuộc đối thoại diễn ra chưa được công bố.

Bá Thi/VOV-Cairo
EU cảnh báo không kích Lebanon có nguy cơ phá vỡ lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran

VOV.VN - Ngày 9/4, Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng cảnh báo các đợt không kích mới của Israel nhằm vào Lebanon đang làm gia tăng nguy cơ phá vỡ lệnh ngừng bắn vừa được thiết lập giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

VOV.VN - Ngày 9/4, Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng cảnh báo các đợt không kích mới của Israel nhằm vào Lebanon đang làm gia tăng nguy cơ phá vỡ lệnh ngừng bắn vừa được thiết lập giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Pháp và Ủy ban châu Âu bác bỏ đề xuất của Iran về thu phí tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 9/4, Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và chính phủ Pháp đã đồng loạt lên tiếng phản đối gay gắt ý tưởng thu phí quá cảnh của Iran tại eo biển Hormuz.

VOV.VN - Ngày 9/4, Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và chính phủ Pháp đã đồng loạt lên tiếng phản đối gay gắt ý tưởng thu phí quá cảnh của Iran tại eo biển Hormuz.

Chi tiết kế hoạch ngừng bắn 10 điểm của Iran và khả năng Mỹ đồng thuận

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump trao đổi với các nhà lãnh đạo Pakistan, còn Trung Quốc cũng được cho là có ảnh hưởng với Iran trong vấn đề này.

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump trao đổi với các nhà lãnh đạo Pakistan, còn Trung Quốc cũng được cho là có ảnh hưởng với Iran trong vấn đề này.

Lãnh tụ Iran: Việc các chỉ huy cấp cao bị ám sát không làm Tehran nhụt chí

VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran vừa tuyên bố rằng việc ám sát các chỉ huy cấp cao của Iran sẽ không làm nhụt chí các chiến binh Iran. Mới đây, Israel đã hạ sát quan chức phụ trách tướng tình báo của lực lương Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Majid Khademi.

VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran vừa tuyên bố rằng việc ám sát các chỉ huy cấp cao của Iran sẽ không làm nhụt chí các chiến binh Iran. Mới đây, Israel đã hạ sát quan chức phụ trách tướng tình báo của lực lương Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Majid Khademi.

