EU cảnh báo không kích Lebanon có nguy cơ phá vỡ lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran

Phát biểu trước báo giới, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas cho biết, các cuộc không kích của Israel nhằm vào Lebanon đang “gây sức ép nghiêm trọng” lên thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vừa đạt được. Bà Kallas cho rằng để duy trì hiệu quả, cơ chế hạ nhiệt căng thẳng cần được mở rộng về phạm vi, bao trùm cả Lebanon, thay vì giới hạn trong khuôn khổ hiện tại.

Tuy nhiên, cách diễn giải về lệnh ngừng bắn giữa các bên vẫn còn nhiều khác biệt. Phía Mỹ và Israel cho rằng thỏa thuận không liên quan đến Lebanon, tiếp tục tiến hành các chiến dịch quân sự nhắm vào lực lượng Hezbollah. Ngược lại, Iran cùng một số bên trung gian nhận định các cuộc không kích này đi ngược lại tinh thần thỏa thuận, làm suy yếu nỗ lực giảm leo thang căng thẳng.

Diễn biến trên thực địa cho thấy nguy cơ leo thang đang gia tăng. Nhiều khu vực tại Lebanon, bao gồm cả thủ đô Beirut, đã hứng chịu các đợt không kích dữ dội, gây thiệt hại lớn về người và cơ sở hạ tầng. Để đáp trả, lực lượng Hezbollah đã tái khởi động các cuộc tấn công, kết thúc khoảng thời gian yên ắng trước đó.

Liên minh châu Âu nhận định rằng nếu xu hướng này tiếp tục diễn ra, nguy cơ xung đột mở rộng ra toàn khu vực sẽ tăng lên, kéo theo khả năng Iran tái tham gia vào các hành động đối đầu trực tiếp. Điều này không chỉ làm sụp đổ tiến trình ngoại giao hiện nay mà còn đe dọa các tuyến vận tải năng lượng chiến lược, với tác động lan tỏa tới kinh tế toàn cầu.

Để ngăn chặn những diễn biến tiêu cực, châu Âu kêu gọi các bên liên quan thực hiện kiềm chế tối đa, đồng thời nhấn mạnh việc duy trì đối thoại và mở rộng phạm vi ngừng bắn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng cũng như bảo đảm sự ổn định lâu dài cho khu vực.