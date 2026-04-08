Iran xác nhận ngừng bắn 2 tuần, bắt đầu đàm phán vào ngày 10/4 tại Pakistan

Trong thông điệp trên mạng xã hội X sáng sớm 8/4, ngay sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã chấp nhận sẽ dừng tấn công, nếu các cuộc tập kích chống Iran chấm dứt. Theo đó, trong khoảng thời gian 2 tuần, một lối đi an toàn qua eo biển Hormuz sẽ được thiết lập thông qua sự điều phối với các lực lượng vũ trang Iran và dựa trên năng lực kỹ thuật thực tế.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Ngay trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã xác nhận các cuộc đối thoại với Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày 10/4 tại Islamabad, Pakistan. Hai bên nhất trí thời gian đối thoại 15 ngày vàcó thể được kéo dài, nhằm thống nhất các chi tiết của đề xuất 10 điểm, trong đó có các điều khoản về eo biển Hormuz, việc nới lỏng trừng phạt và rút lực lượng Mỹ ra khỏi các căn cứ trong khu vực.

Về phía Israel, giới chức nước này chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề ngừng bắn. Tuy nhiên, truyền thông Israel dẫn lời 2 quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng Israel là một phần trong lệnh ngừng bắn 2 tuần và nước này sẽ dừng tấn công Iran, khi các cuộc đàm phán ngoại giao được tiến hành.

Theo thông báo hồi giữa đêm của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran có hiệu lực ngay tức thì, bao gồm tất cả các mặt trận và các bên khác, trong đó có Lebanon. Thủ tướng Sharif mời đại diện Mỹ và Iran tới Islamabad vào 10/4 để đàm phán giải quyết xung đột, bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đối thoại sẽ thành công trong việc đạt tới một nền hòa bình bền vững.