Iran xác nhận ngừng bắn 2 tuần, bắt đầu đàm phán vào ngày 10/4 tại Pakistan

Thứ Tư, 09:11, 08/04/2026
VOV.VN - Sáng sớm 8/4, Iran đã chính thức xác nhận thực thi lệnh ngừng bắn 2 tuần với Mỹ và Israel theo sáng kiến của Pakistan. Động thái được công bố ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chấp nhận đề xuất ngừng bắn 2 tuần.

Trong thông điệp trên mạng xã hội X sáng sớm 8/4, ngay sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã chấp nhận sẽ dừng tấn công, nếu các cuộc tập kích chống Iran chấm dứt. Theo đó, trong khoảng thời gian 2 tuần, một lối đi an toàn qua eo biển Hormuz sẽ được thiết lập thông qua sự điều phối với các lực lượng vũ trang Iran và dựa trên năng lực kỹ thuật thực tế.

iran xac nhan ngung ban 2 tuan, bat dau dam phan vao ngay 10 4 tai pakistan hinh anh 1
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Ngay trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã xác nhận các cuộc đối thoại với Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày 10/4 tại Islamabad, Pakistan. Hai bên nhất trí thời gian đối thoại 15 ngày vàcó thể được kéo dài, nhằm thống nhất các chi tiết của đề xuất 10 điểm, trong đó có các điều khoản về eo biển Hormuz, việc nới lỏng trừng phạt và rút lực lượng Mỹ ra khỏi các căn cứ trong khu vực.

Về phía Israel, giới chức nước này chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề ngừng bắn. Tuy nhiên, truyền thông Israel dẫn lời 2 quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng Israel là một phần trong lệnh ngừng bắn 2 tuần và nước này sẽ dừng tấn công Iran, khi các cuộc đàm phán ngoại giao được tiến hành.

Theo thông báo hồi giữa đêm của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran có hiệu lực ngay tức thì, bao gồm tất cả các mặt trận và các bên khác, trong đó có Lebanon. Thủ tướng Sharif mời đại diện Mỹ và Iran tới Islamabad vào 10/4 để đàm phán giải quyết xung đột, bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đối thoại sẽ thành công trong việc đạt tới một nền hòa bình bền vững.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Ukraine có thể giúp “mở khóa” eo biển Hormuz như thế nào?
Ukraine có thể giúp “mở khóa” eo biển Hormuz như thế nào?

VOV.VN - Từ kinh nghiệm phá thế phong tỏa ở Biển Đen, Kiev đang đề xuất một mô hình kết hợp giữa các phương thức tác chiến điện tử, sử dụng máy bay không người lái (UAV) và hộ tống quân sự nhằm “mở khóa” tại eo biển Hormuz trong khi chiến sự vẫn tiếp diễn.

Ukraine có thể giúp “mở khóa” eo biển Hormuz như thế nào?

Ukraine có thể giúp “mở khóa” eo biển Hormuz như thế nào?

VOV.VN - Từ kinh nghiệm phá thế phong tỏa ở Biển Đen, Kiev đang đề xuất một mô hình kết hợp giữa các phương thức tác chiến điện tử, sử dụng máy bay không người lái (UAV) và hộ tống quân sự nhằm “mở khóa” tại eo biển Hormuz trong khi chiến sự vẫn tiếp diễn.

Iran tuyên bố “chiến thắng lớn”, nói Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm
Iran tuyên bố “chiến thắng lớn”, nói Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 7/4 tuyên bố  đã giành được “chiến thắng lớn” và buộc Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm do Tehran đề xuất. 

Iran tuyên bố “chiến thắng lớn”, nói Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm

Iran tuyên bố “chiến thắng lớn”, nói Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 7/4 tuyên bố  đã giành được “chiến thắng lớn” và buộc Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm do Tehran đề xuất. 

Iran chấp nhận ngừng bắn với Mỹ và Israel nhưng cảnh báo: Xung đột chưa kết thúc
Iran chấp nhận ngừng bắn với Mỹ và Israel nhưng cảnh báo: Xung đột chưa kết thúc

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 8/4 cho biết nước này đã chấp nhận lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần trong bối cảnh xung đột với Mỹ và Israel vẫn diễn biến phức tạp.

Iran chấp nhận ngừng bắn với Mỹ và Israel nhưng cảnh báo: Xung đột chưa kết thúc

Iran chấp nhận ngừng bắn với Mỹ và Israel nhưng cảnh báo: Xung đột chưa kết thúc

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 8/4 cho biết nước này đã chấp nhận lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần trong bối cảnh xung đột với Mỹ và Israel vẫn diễn biến phức tạp.

