Mỹ và Iran có thể đàm phán trực tiếp ngay cuối tuần này

Theo truyền thông Mỹ, vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran về một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh dự kiến sẽ diễn ra tại Thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 9/4 tới.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay, những phát biểu của Tổng thống Trump đã nói lên tất cả và đây là cơ sở khả đi để đàm phán và các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục. Bà Leavitt cũng cho rằng, ông Trump và quân đội của Mỹ đã khiến Iran đồng ý mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Giá dầu thế giới đồng loạt giảm mạnh tối 7/4 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong hai tuần, đổi lại Tehran cho phép hoạt động hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz. Theo ghi nhận, dầu thô WTI của Mỹ tối 7/4 có lúc rơi xuống khoảng 94,85 USD/thùng, thậm chí chạm 91,05 USD, còn Brent cũng giảm sâu, khoảng 15%, xuống quanh 93 USD/thùng. Trước đó, cùng ngày giá dầu WTI đã có lúc lên 117 USD/thùng sau những lời lẽ đe doạ cứng rắn của ông Trump trên mạng xã hội.

Còn trong thông điệp đăng trên mạng xã hội phát đi chỉ 2 tiếng trước hạn chót, ông Trăm cho biết, lệnh ngừng bắn hai tuần phụ thuộc vào việc Iran đồng ý mở lại eo biển Hormuz một cách “hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn”. Ông cho biết Mỹ đã nhận được một đề xuất 10 điểm từ Iran và cho rằng đây là cơ sở khả thi để tiếp tục đàm phán, đồng thời khẳng định phần lớn các bất đồng trước đây giữa hai bên đã được thu hẹp đáng kể.

Nhà Trắng ngay sau đó cũng phát đi tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi rằng nước này đã chấp nhận một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần và phát tín hiệu sẵn sàng phối hợp để khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, dù nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa cuộc chiến đã chấm dứt hoàn toàn. Các cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ được thúc đẩy qua trung gian Pakistan.

Việc hai bên chấp nhận ngừng bắn tạm thời đã làm dịu đáng kể tâm lý lo ngại trên thị trường năng lượng và tài chính. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng bật tăng mạnh ngay sau thông tin này.