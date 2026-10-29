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Iran xác nhận vẫn đang trao đổi với Mỹ về kế hoạch 7 ngày

Thứ Năm, 05:17, 29/10/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Iran tối qua khẳng định nước này đang liên lạc với các nhà trung gian để xem xét các đề xuất liên quan việc thực thi kế hoạch 7 ngày mà Iran đã đưa ra với Mỹ.

Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định dù các lực lượng vũ trang Iran đang hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản xung đột bùng phát trở lại, Tehran vẫn trao cơ hội cho đàm phán ngoại giao để giải quyết căng thẳng với Mỹ. Theo đó, Iran đang trao đổi chặt chẽ với các nhà trung gian về xem xét các ý tưởng liên quan việc thực thi kế hoạch 7 ngày mà Iran đã đưa ra.

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Một con tàu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12/4/2026. Ảnh: Reuters

Trong lộ trình 7 ngày mà Iran chuyển cho Mỹ thông qua trung gian Qatar hồi cuối tháng 9, Tehran đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục đàm phán với Washington trong vòng 1 tuần. Điều kiện đi kèm là Mỹ phải đáp ứng các yêu cầu của Iran. Trình tự cụ thể là trong 5 ngày đầu tiên của kế hoạch, Mỹ thực hiện các bước đi đã được thống nhất gồm chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, dỡ bỏ phong tỏa hải quân, nới lỏng hạn chế xuất khẩu dầu thô và giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Vào ngày thứ 6 của lộ trình, Iran mở lại eo biển Hormuz cho các tàu thương mại lưu thông một cách bình thường. Một sau đó, ngày thứ 7 của kế hoạch, Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận hòa bình toàn diện.  

Truyền thông Mỹ khẳng định Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran. Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal hôm qua đưa tin giới chức Qatar cuối tuần trước đã đến Tehran để trao cho Iran một đề xuất thỏa thuận mới. Nội dung cụ thể của đề xuất không được đề cập. Giới chức Iran cũng chưa xác nhận thông tin.

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Nóng thế giới hôm nay 29/10: Iran ra tối hậu thư với Mỹ

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran ra tối hậu thư về hòa bình, Mỹ vướng thế khó tại Vịnh Ba Tư; Ukraine, Mỹ và Nga có thể đàm phán ngừng bắn tại UAE ngày 4/11; EU tìm cách giảm phụ thuộc vào Starlink ...

Bá Thi/VOV-Cairo
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