Iran xác nhận vẫn đang trao đổi với Mỹ về kế hoạch 7 ngày

Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định dù các lực lượng vũ trang Iran đang hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản xung đột bùng phát trở lại, Tehran vẫn trao cơ hội cho đàm phán ngoại giao để giải quyết căng thẳng với Mỹ. Theo đó, Iran đang trao đổi chặt chẽ với các nhà trung gian về xem xét các ý tưởng liên quan việc thực thi kế hoạch 7 ngày mà Iran đã đưa ra.

Một con tàu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12/4/2026. Ảnh: Reuters

Trong lộ trình 7 ngày mà Iran chuyển cho Mỹ thông qua trung gian Qatar hồi cuối tháng 9, Tehran đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục đàm phán với Washington trong vòng 1 tuần. Điều kiện đi kèm là Mỹ phải đáp ứng các yêu cầu của Iran. Trình tự cụ thể là trong 5 ngày đầu tiên của kế hoạch, Mỹ thực hiện các bước đi đã được thống nhất gồm chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, dỡ bỏ phong tỏa hải quân, nới lỏng hạn chế xuất khẩu dầu thô và giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Vào ngày thứ 6 của lộ trình, Iran mở lại eo biển Hormuz cho các tàu thương mại lưu thông một cách bình thường. Một sau đó, ngày thứ 7 của kế hoạch, Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Truyền thông Mỹ khẳng định Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran. Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal hôm qua đưa tin giới chức Qatar cuối tuần trước đã đến Tehran để trao cho Iran một đề xuất thỏa thuận mới. Nội dung cụ thể của đề xuất không được đề cập. Giới chức Iran cũng chưa xác nhận thông tin.