Lo ngại leo thang liều lĩnh, châu Âu kêu gọi Mỹ - Iran ngừng bắn

Lời kêu gọi được các nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra sau khi xung đột tại Iran leo thang nghiêm trọng do các cuộc không kích của Israel nhằm vào mỏ khí đốt South Pars đã châm ngòi cho loạt đòn trả đũa của Tehran nhằm vào các cơ sở năng lượng tại Qatar và Saudi Arabia. Chuỗi phản ứng quân sự qua lại không chỉ đẩy khu vực Vùng Vịnh vào trạng thái căng thẳng cao độ, mà còn làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi Mỹ - Iran ngừng bắn. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước thềm hội nghị Liên minh châu Âu tại Brussels, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã không ngần ngại mô tả tình hình hiện tại là một “sự leo thang liều lĩnh” đe dọa trực tiếp đến cộng đồng quốc tế. Ông cảnh báo rằng nếu năng lực sản xuất năng lượng tại Trung Đông bị phá hủy, hệ quả của cuộc chiến này sẽ không còn mang tính tức thời mà có thể kéo dài và lan tỏa trên quy mô toàn cầu.

Trong thông điệp mang tính thúc giục, ông Macron kêu gọi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tiếp xúc trực tiếp, với kỳ vọng các bên “sẽ tỉnh táo trở lại” trước khi cánh cửa ngoại giao khép lại hoàn toàn.

Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas cho rằng các đòn tấn công của Iran vào Qatar đã làm tình hình thêm hỗn loạn, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tìm “lối thoát khỏi cuộc chiến, thay vì tiếp tục leo thang”. Đáng chú ý, bà Kallas cũng đặt cuộc xung đột Trung Đông trong mối liên hệ rộng hơn với cuộc chiến tại Ukraine, nhận định rằng Nga đang hưởng lợi từ sự phân tán chiến lược của phương Tây.

Ở Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tiết lộ các trao đổi riêng với Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy Washington có thể đang cân nhắc khả năng chấm dứt hành động quân sự. Ông Merz bày tỏ sự cảm kích trước những tín hiệu mà ông cho là thiện chí từ phía Nhà Trắng trong việc tìm kiếm một lối thoát cho xung đột.

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết các cuộc thảo luận giữa Mỹ và các đồng minh đang tập trung vào vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thương mại năng lượng toàn cầu. Ông khẳng định các đồng minh sẽ tiếp tục phối hợp nhằm bảo vệ những lợi ích chung, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro gián đoạn nguồn cung ngày càng hiện hữu.