中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lo ngại leo thang liều lĩnh, châu Âu kêu gọi Mỹ - Iran ngừng bắn

Thứ Năm, 21:48, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột Trung Đông ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi Mỹ và Iran nhanh chóng bước vào đàm phán ngừng bắn, cảnh báo nguy cơ một cuộc khủng hoảng lan rộng với tác động lâu dài đến trật tự toàn cầu.

Lời kêu gọi được các nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra sau khi xung đột tại Iran leo thang nghiêm trọng do các cuộc không kích của Israel nhằm vào mỏ khí đốt South Pars đã châm ngòi cho loạt đòn trả đũa của Tehran nhằm vào các cơ sở năng lượng tại Qatar và Saudi Arabia. Chuỗi phản ứng quân sự qua lại không chỉ đẩy khu vực Vùng Vịnh vào trạng thái căng thẳng cao độ, mà còn làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu.

lo ngai leo thang lieu linh, chau Au keu goi my - iran ngung ban hinh anh 1
Các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi Mỹ - Iran ngừng bắn. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước thềm hội nghị Liên minh châu Âu tại Brussels, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã không ngần ngại mô tả tình hình hiện tại là một “sự leo thang liều lĩnh” đe dọa trực tiếp đến cộng đồng quốc tế. Ông cảnh báo rằng nếu năng lực sản xuất năng lượng tại Trung Đông bị phá hủy, hệ quả của cuộc chiến này sẽ không còn mang tính tức thời mà có thể kéo dài và lan tỏa trên quy mô toàn cầu.

Trong thông điệp mang tính thúc giục, ông Macron kêu gọi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tiếp xúc trực tiếp, với kỳ vọng các bên “sẽ tỉnh táo trở lại” trước khi cánh cửa ngoại giao khép lại hoàn toàn.

Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas cho rằng các đòn tấn công của Iran vào Qatar đã làm tình hình thêm hỗn loạn, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tìm “lối thoát khỏi cuộc chiến, thay vì tiếp tục leo thang”. Đáng chú ý, bà Kallas cũng đặt cuộc xung đột Trung Đông trong mối liên hệ rộng hơn với cuộc chiến tại Ukraine, nhận định rằng Nga đang hưởng lợi từ sự phân tán chiến lược của phương Tây.

Ở Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tiết lộ các trao đổi riêng với Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy Washington có thể đang cân nhắc khả năng chấm dứt hành động quân sự. Ông Merz bày tỏ sự cảm kích trước những tín hiệu mà ông cho là thiện chí từ phía Nhà Trắng trong việc tìm kiếm một lối thoát cho xung đột.

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết các cuộc thảo luận giữa Mỹ và các đồng minh đang tập trung vào vấn đề an ninh tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thương mại năng lượng toàn cầu. Ông khẳng định các đồng minh sẽ tiếp tục phối hợp nhằm bảo vệ những lợi ích chung, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro gián đoạn nguồn cung ngày càng hiện hữu.

Giang Bùi/VOV.VN
Theo Reuters
Tag: Iran Mỹ Israel Israel không kích mỏ khí South Pars châu Âu kêu gọi Mỹ Iran nối lại đàm phán nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối các cuộc tấn công nhằm vào lãnh đạo Iran
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 19/3 đã bày tỏ quan điểm chính thức của Bắc Kinh trước những diễn biến leo thang căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào giới chức Iran.

Iran tấn công dữ dội vào Israel và các nước vùng Vịnh
VOV.VN - Ngày 19/3, ngày thứ 20 của cuộc chiến Trung Đông, Iran tiếp tục phản kháng mạnh mẽ, mở thêm nhiều cuộc tấn công dữ dội nhằm vào cả Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ