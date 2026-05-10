Iran xem xét đề xuất của Mỹ nhưng cảnh báo không bỏ qua các vụ tấn công ở Hormuz

Chủ Nhật, 06:39, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran phát tín hiệu cho thấy nước này đang cân nhắc một đề xuất từ Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng, trong bối cảnh giới chức Tehran đồng thời cáo buộc Washington làm leo thang xung đột tại eo biển Hormuz.

Ông Ali Safari, cố vấn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, cho biết Tehran đang xem xét đề xuất của Mỹ nhưng vẫn “hoài nghi sâu sắc” về ý đồ của Washington sau các vụ đối đầu gần đây trong khu vực.

Ảnh một tàu hàng ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đang xem xét đề xuất của họ”, ông Safari nói, đồng thời cho biết Iran đã nhận được thông điệp thông qua nhiều kênh khác nhau cho thấy Mỹ muốn tránh leo thang quân sự thêm nữa. Tuy nhiên, ông Safari cho rằng các hành động của Mỹ tại eo biển Hormuz đã buộc Iran phải đáp trả, đồng thời cảnh báo việc Washington tiếp tục gây sức ép có nguy cơ phá hoại mọi tiến triển ngoại giao.

“Các cuộc tấn công không thể tiếp tục bị phớt lờ”, ông Safari nói và nhấn mạnh Mỹ “không thể tiếp tục sử dụng eo biển Hormuz để tấn công Iran và các quốc gia trong khu vực”.

Theo ông Safari, ưu tiên trước mắt của Iran là chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động hàng hải bình thường tại tuyến đường thủy chiến lược này - nơi đóng vai trò quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông cũng liên hệ các căng thẳng khu vực với tiến trình đàm phán hiện nay, cho biết Tehran đang duy trì trao đổi với giới chức Lebanon và cho rằng bất kỳ giải pháp nào cũng cần vượt ra ngoài một mặt trận đơn lẻ.

“Khi chúng tôi nói chấm dứt chiến tranh, điều đó có nghĩa là trên mọi mặt trận, đặc biệt là Lebanon”, ông Safari cho hay.

Ngoài ra, ông Safari chỉ trích các chính phủ trong khu vực ủng hộ dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào Iran, cáo buộc họ tạo điều kiện cho hành động quân sự của Mỹ. Ông đặc biệt nhắc tới Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) như một trong những bên mà Tehran cho rằng đã tham gia vào tiến trình này.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Iran xem xét đề xuất của Mỹ eo biển Hormuz cuộc chiến Iran tấn công tàu thuyền đàm phán Mỹ Iran
Iran nhấn mạnh vai trò của eo biển Hormuz ngang tầm “bom nguyên tử”

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ chờ phản hồi mới nhất từ Tehran đối với các dự thảo thỏa thuận được trao đổi thông qua bên trung gian, giới chức Iran và truyền thông có liên hệ với nhà nước nhấn mạnh Tehran coi quyền kiểm soát eo biển Hormuz quan trọng hơn bao giờ hết.

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ chờ phản hồi mới nhất từ Tehran đối với các dự thảo thỏa thuận được trao đổi thông qua bên trung gian, giới chức Iran và truyền thông có liên hệ với nhà nước nhấn mạnh Tehran coi quyền kiểm soát eo biển Hormuz quan trọng hơn bao giờ hết.

Mỹ và Iran dừng giao tranh, tàu chở khí LNG đầu tiên của Qatar đi qua eo Hormuz

VOV.VN - Sau hai ngày giao đấu hỏa lực liên tiếp khiến lệnh ngừng bắn đối mặt nguy cơ đổ vỡ cận kề, hôm qua, các lực lượng Mỹ và Iran đã dừng giao tranh, khôi phục tình trạng yên tĩnh cần thiết tại eo Hormuz cùng các vùng biển lân cận nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao được triển khai.

VOV.VN - Sau hai ngày giao đấu hỏa lực liên tiếp khiến lệnh ngừng bắn đối mặt nguy cơ đổ vỡ cận kề, hôm qua, các lực lượng Mỹ và Iran đã dừng giao tranh, khôi phục tình trạng yên tĩnh cần thiết tại eo Hormuz cùng các vùng biển lân cận nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao được triển khai.

Mỹ chờ phản hồi của Iran giữa lúc căng thẳng tại Hormuz leo thang

VOV.VN - Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng mới ở Trung Đông khi Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa 2 tàu chở dầu treo cờ Iran, còn Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Mỹ đang chờ Iran phản hồi đề xuất hòa bình mới nhất.

VOV.VN - Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng mới ở Trung Đông khi Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa 2 tàu chở dầu treo cờ Iran, còn Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Mỹ đang chờ Iran phản hồi đề xuất hòa bình mới nhất.

