Iran xem xét đề xuất của Mỹ nhưng cảnh báo không bỏ qua các vụ tấn công ở Hormuz

Ông Ali Safari, cố vấn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, cho biết Tehran đang xem xét đề xuất của Mỹ nhưng vẫn “hoài nghi sâu sắc” về ý đồ của Washington sau các vụ đối đầu gần đây trong khu vực.

Ảnh một tàu hàng ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đang xem xét đề xuất của họ”, ông Safari nói, đồng thời cho biết Iran đã nhận được thông điệp thông qua nhiều kênh khác nhau cho thấy Mỹ muốn tránh leo thang quân sự thêm nữa. Tuy nhiên, ông Safari cho rằng các hành động của Mỹ tại eo biển Hormuz đã buộc Iran phải đáp trả, đồng thời cảnh báo việc Washington tiếp tục gây sức ép có nguy cơ phá hoại mọi tiến triển ngoại giao.

“Các cuộc tấn công không thể tiếp tục bị phớt lờ”, ông Safari nói và nhấn mạnh Mỹ “không thể tiếp tục sử dụng eo biển Hormuz để tấn công Iran và các quốc gia trong khu vực”.

Theo ông Safari, ưu tiên trước mắt của Iran là chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động hàng hải bình thường tại tuyến đường thủy chiến lược này - nơi đóng vai trò quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông cũng liên hệ các căng thẳng khu vực với tiến trình đàm phán hiện nay, cho biết Tehran đang duy trì trao đổi với giới chức Lebanon và cho rằng bất kỳ giải pháp nào cũng cần vượt ra ngoài một mặt trận đơn lẻ.

“Khi chúng tôi nói chấm dứt chiến tranh, điều đó có nghĩa là trên mọi mặt trận, đặc biệt là Lebanon”, ông Safari cho hay.

Ngoài ra, ông Safari chỉ trích các chính phủ trong khu vực ủng hộ dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào Iran, cáo buộc họ tạo điều kiện cho hành động quân sự của Mỹ. Ông đặc biệt nhắc tới Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) như một trong những bên mà Tehran cho rằng đã tham gia vào tiến trình này.