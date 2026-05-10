中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ và Iran dừng giao tranh, tàu chở khí LNG đầu tiên của Qatar đi qua eo Hormuz

Chủ Nhật, 05:26, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hai ngày giao đấu hỏa lực liên tiếp khiến lệnh ngừng bắn đối mặt nguy cơ đổ vỡ cận kề, hôm qua, các lực lượng Mỹ và Iran đã dừng giao tranh, khôi phục tình trạng yên tĩnh cần thiết tại eo Hormuz cùng các vùng biển lân cận nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao được triển khai.

Theo các nguồn đáng tin cậy, không có bất kỳ giao tranh hay đụng độ đáng chú ý nào được ghi nhận trong 24 giờ qua tại khu vực eo Hormuz cũng như các vùng biển lân cận là vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Lực lượng Mỹ, Iran cùng các quốc gia vùng Vịnh cũng không đưa ra thông báo hay cáo buộc liên quan đến hoạt động vũ trang bất thường trong khu vực. Như vậy, về mặt biểu hiện, trạng thái yên tĩnh đã được khôi phục, khép lại 2 ngày đụng độ vũ trang đáng lo ngại liên tiếp giữa hải quân Mỹ và các lực lượng Iran.

my va iran dung giao tranh, tau cho khi lng dau tien cua qatar di qua eo hormuz hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, trong hai ngày 7-8/5, đụng độ ác liệt đã nổ ra giữa quân đội Mỹ và các lực lượng Iran, lần đầu tiên kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 8/4. Trong đó, quân đội Mỹ thông báo đã tập kích nhiều mục tiêu Iran như cảng Bandar Abbas và đảo Qeshm, cùng 3 tàu chở dầu trên vịnh Oman. Ngược lại, các lực lượng vũ trang Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công 3 khu trục hạm Mỹ định tiến vào eo Hormuz.

Giao tranh khiến toàn bộ lưu thông qua eo Hormuz bị đình trệ hoàn toàn trong 3 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, khi yên tĩnh được thiết lập trở lại trong ngày hôm qua, hoạt động lưu thông qua eo Hormuz đã được khôi phục với việc một tàu chở khí hóa lỏng (LNG) của Qatar được xác nhận đã đi qua đây và đang hướng về vùng biển Pakistan. Theo các nguồn tin khu vực, đây là tàu chở khí hóa lỏng đầu tiên của Qatar đi qua eo Hormuz kể từ đầu chiến sự ngày 28/2/2026. Động thái đã được phía Iran phê chuẩn như biện pháp xây dựng lòng tin với cả Qatar và Pakistan, hai nhà trung gian của tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran. Tuy nhiên, thông tin chưa được các bên xác nhận.

Liên quan tiến trình đàm phán Mỹ - Iran, cho đến sáng sớm nay (10/5), Iran vẫn chưa công bố lập trường chính thức đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất do Mỹ xây dựng. Trước đó, giới Mỹ hy vọng Iran sẽ chuyển phản hồi chính thức cho nhà trung gian Pakistan muộn nhất là trong đêm 9/5.

iran_mojtaba_1.jpg

Mỹ chờ phản hồi của Iran giữa lúc căng thẳng tại Hormuz leo thang

VOV.VN - Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng mới ở Trung Đông khi Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa 2 tàu chở dầu treo cờ Iran, còn Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Mỹ đang chờ Iran phản hồi đề xuất hòa bình mới nhất.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: eo Hormuz Iran Mỹ Qatar khí LNG vịnh Ba Tư vịnh Oman đàm phán Mỹ Iran Trung Đông xung đột Trung Đông Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế trưa 9/5: Mỹ-Iran vào thế đối đầu mới ở eo biển Hormuz?
Toàn cảnh quốc tế trưa 9/5: Mỹ-Iran vào thế đối đầu mới ở eo biển Hormuz?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang chờ phản hồi chính thức từ Tehran về đề xuất liên quan đến chấm dứt xung đột, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn, rằng Iran sẽ hứng cuộc tấn công quân sự nếu đe dọa Mỹ.

Toàn cảnh quốc tế trưa 9/5: Mỹ-Iran vào thế đối đầu mới ở eo biển Hormuz?

Toàn cảnh quốc tế trưa 9/5: Mỹ-Iran vào thế đối đầu mới ở eo biển Hormuz?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang chờ phản hồi chính thức từ Tehran về đề xuất liên quan đến chấm dứt xung đột, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn, rằng Iran sẽ hứng cuộc tấn công quân sự nếu đe dọa Mỹ.

Vì sao đồng minh vùng Vịnh lo ngại “Dự án Tự do” của Mỹ ở Hormuz?
Vì sao đồng minh vùng Vịnh lo ngại “Dự án Tự do” của Mỹ ở Hormuz?

VOV.VN - Saudi Arabia được cho là đã phản đối mạnh mẽ chiến dịch “Dự án Tự do” của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại eo biển Hormuz vì lo ngại nguy cơ Iran trả đũa, đẩy xung đột Trung Đông leo thang trở lại.

Vì sao đồng minh vùng Vịnh lo ngại “Dự án Tự do” của Mỹ ở Hormuz?

Vì sao đồng minh vùng Vịnh lo ngại “Dự án Tự do” của Mỹ ở Hormuz?

VOV.VN - Saudi Arabia được cho là đã phản đối mạnh mẽ chiến dịch “Dự án Tự do” của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại eo biển Hormuz vì lo ngại nguy cơ Iran trả đũa, đẩy xung đột Trung Đông leo thang trở lại.

Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz
Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz

VOV.VN - Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát cảnh báo yêu cầu các tàu thương mại tránh xa tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz sau các vụ đụng độ trong đêm 8/5.

Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz

Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz

VOV.VN - Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát cảnh báo yêu cầu các tàu thương mại tránh xa tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz sau các vụ đụng độ trong đêm 8/5.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ