Mỹ và Iran dừng giao tranh, tàu chở khí LNG đầu tiên của Qatar đi qua eo Hormuz

Theo các nguồn đáng tin cậy, không có bất kỳ giao tranh hay đụng độ đáng chú ý nào được ghi nhận trong 24 giờ qua tại khu vực eo Hormuz cũng như các vùng biển lân cận là vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Lực lượng Mỹ, Iran cùng các quốc gia vùng Vịnh cũng không đưa ra thông báo hay cáo buộc liên quan đến hoạt động vũ trang bất thường trong khu vực. Như vậy, về mặt biểu hiện, trạng thái yên tĩnh đã được khôi phục, khép lại 2 ngày đụng độ vũ trang đáng lo ngại liên tiếp giữa hải quân Mỹ và các lực lượng Iran.

Trước đó, trong hai ngày 7-8/5, đụng độ ác liệt đã nổ ra giữa quân đội Mỹ và các lực lượng Iran, lần đầu tiên kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 8/4. Trong đó, quân đội Mỹ thông báo đã tập kích nhiều mục tiêu Iran như cảng Bandar Abbas và đảo Qeshm, cùng 3 tàu chở dầu trên vịnh Oman. Ngược lại, các lực lượng vũ trang Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công 3 khu trục hạm Mỹ định tiến vào eo Hormuz.

Giao tranh khiến toàn bộ lưu thông qua eo Hormuz bị đình trệ hoàn toàn trong 3 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, khi yên tĩnh được thiết lập trở lại trong ngày hôm qua, hoạt động lưu thông qua eo Hormuz đã được khôi phục với việc một tàu chở khí hóa lỏng (LNG) của Qatar được xác nhận đã đi qua đây và đang hướng về vùng biển Pakistan. Theo các nguồn tin khu vực, đây là tàu chở khí hóa lỏng đầu tiên của Qatar đi qua eo Hormuz kể từ đầu chiến sự ngày 28/2/2026. Động thái đã được phía Iran phê chuẩn như biện pháp xây dựng lòng tin với cả Qatar và Pakistan, hai nhà trung gian của tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran. Tuy nhiên, thông tin chưa được các bên xác nhận.

Liên quan tiến trình đàm phán Mỹ - Iran, cho đến sáng sớm nay (10/5), Iran vẫn chưa công bố lập trường chính thức đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất do Mỹ xây dựng. Trước đó, giới Mỹ hy vọng Iran sẽ chuyển phản hồi chính thức cho nhà trung gian Pakistan muộn nhất là trong đêm 9/5.