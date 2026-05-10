Anh điều tàu chiến tới Trung Đông chuẩn bị cho nhiệm vụ tại eo biển Hormuz

Theo Bộ Quốc phòng Anh, tàu khu trục HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ hỗ trợ các hoạt động rà phá thủy lôi và bảo vệ tàu thuyền trong khuôn khổ một kế hoạch “hoàn toàn mang tính phòng vệ”.

Tàu HMS Dragon rời cảng Portsmouth, Anh. Ảnh: Reuters

“Việc triển khai sớm HMS Dragon là một phần trong công tác chuẩn bị thận trọng nhằm bảo đảm Anh sẵn sàng, với tư cách thành viên của liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp đồng dẫn dắt, bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz khi điều kiện cho phép”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Anh và Pháp thời gian qua đã dẫn đầu các nỗ lực xây dựng một lực lượng đa quốc gia nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời kêu gọi thêm các đối tác quốc tế tham gia.

Trước đó, Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát cảnh báo yêu cầu các tàu thương mại tránh xa tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz sau các vụ đụng độ trong đêm 8/5.

“Chúng tôi khuyến cáo các tàu giữ khoảng cách tối thiểu 16km với tàu chiến để đảm bảo an toàn, bởi đôi khi chúng tôi cần dạy cho người Mỹ một bài học bằng “tên lửa và máy bay không người lái", phía Iran nêu rõ. Cảnh báo của Iran được phát trên kênh VHF 16 - tần số vô tuyến quốc tế thường được sử dụng cho các liên lạc khẩn cấp hàng hải.

Một nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết, phía Iran đã yêu cầu tất cả tàu thuyền ở khu vực phía bắc eo biển Hormuz di chuyển xuống gần Dubai hơn và “tất cả đều đã tuân theo”. Nguồn tin này cũng cho biết đã xảy ra “các đợt đấu súng dữ dội” trên tuyến hàng hải này trong ngày 8/5.