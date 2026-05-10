Anh điều tàu chiến tới Trung Đông chuẩn bị cho nhiệm vụ tại eo biển Hormuz

Chủ Nhật, 05:41, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 9/5 thông báo nước này sẽ triển khai một tàu chiến tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho khả năng tham gia nhiệm vụ bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, tàu khu trục HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ hỗ trợ các hoạt động rà phá thủy lôi và bảo vệ tàu thuyền trong khuôn khổ một kế hoạch “hoàn toàn mang tính phòng vệ”.

anh dieu tau chien toi trung Dong chuan bi cho nhiem vu tai eo bien hormuz hinh anh 1
Tàu HMS Dragon rời cảng Portsmouth, Anh. Ảnh: Reuters

“Việc triển khai sớm HMS Dragon là một phần trong công tác chuẩn bị thận trọng nhằm bảo đảm Anh sẵn sàng, với tư cách thành viên của liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp đồng dẫn dắt, bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz khi điều kiện cho phép”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Anh và Pháp thời gian qua đã dẫn đầu các nỗ lực xây dựng một lực lượng đa quốc gia nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời kêu gọi thêm các đối tác quốc tế tham gia.

Trước đó, Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát cảnh báo yêu cầu các tàu thương mại tránh xa tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz sau các vụ đụng độ trong đêm 8/5.

“Chúng tôi khuyến cáo các tàu giữ khoảng cách tối thiểu 16km với tàu chiến để đảm bảo an toàn, bởi đôi khi chúng tôi cần dạy cho người Mỹ một bài học bằng “tên lửa và máy bay không người lái", phía Iran nêu rõ. Cảnh báo của Iran được phát trên kênh VHF 16 - tần số vô tuyến quốc tế thường được sử dụng cho các liên lạc khẩn cấp hàng hải.

Một nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết, phía Iran đã yêu cầu tất cả tàu thuyền ở khu vực phía bắc eo biển Hormuz di chuyển xuống gần Dubai hơn và “tất cả đều đã tuân theo”. Nguồn tin này cũng cho biết đã xảy ra “các đợt đấu súng dữ dội” trên tuyến hàng hải này trong ngày 8/5.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: eo biển Hormuz Bộ Quốc phòng Anh tàu chiến Anh an ninh hàng hải cuộc chiến Iran hộ tống tàu thuyền
Tin liên quan

Mỹ và Iran dừng giao tranh, tàu chở khí LNG đầu tiên của Qatar đi qua eo Hormuz
Mỹ và Iran dừng giao tranh, tàu chở khí LNG đầu tiên của Qatar đi qua eo Hormuz

VOV.VN - Sau hai ngày giao đấu hỏa lực liên tiếp khiến lệnh ngừng bắn đối mặt nguy cơ đổ vỡ cận kề, hôm qua, các lực lượng Mỹ và Iran đã dừng giao tranh, khôi phục tình trạng yên tĩnh cần thiết tại eo Hormuz cùng các vùng biển lân cận nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao được triển khai.

Báo Mỹ: Israel đã xây dựng căn cứ bí mật tại Iraq để tấn công Iran
Báo Mỹ: Israel đã xây dựng căn cứ bí mật tại Iraq để tấn công Iran

VOV.VN - Truyền thông khu vực dẫn nguồn tin Mỹ hôm 9/5 cho biết Israel đã thiết lập và phát triển một căn cứ quân sự bí mật bên trong lãnh thổ Iraq để hỗ trợ chiến dịch không kích vào Iran từ cuối tháng 2/2026.

Nóng thế giới ngày 10/5: Mỹ và Iran tiếp tục đấu hỏa lực bất chấp lệnh ngừng bắn
Nóng thế giới ngày 10/5: Mỹ và Iran tiếp tục đấu hỏa lực bất chấp lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ và Iran tiếp tục đối đầu hỏa lực, Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz, Mỹ chờ phản hồi cuối cùng từ Iran, cảnh báo nối lại chiến dịch ở Hormuz ...

