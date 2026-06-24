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Israel và Lebanon thảo luận về việc bàn giao lãnh thổ kiểm soát

Thứ Tư, 21:46, 24/06/2026
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VOV.VN - Trong các cuộc đàm phán đang diễn ra, Lebanon và Israel đang thảo luận về một đề xuất do Mỹ hậu thuẫn, theo đó lực lượng Israel sẽ rút khỏi một số vùng lãnh thổ mà nước này chiếm đóng và bàn giao lại cho quân đội Lebanon kiểm soát.

Các cuộc đàm giữa Lebanon và Israel tại Mỹ bắt đầu từ ngày 23/6 và dự kiến kết thúc vào ngày 25/6. Đây là vòng đàm phán thứ 5 giữa hai bên, kể từ khi cuộc xung đột Israel - Hezbollah bùng phát vào đầu tháng 3/2026.

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Ảnh minh họa: AP

Theo một quan chức Lebanon, các cuộc thảo luận tập trung vào thời gian biểu rút quân của Israel, các khu vực thí điểm và bất kỳ kế hoạch nào cũng chỉ được đưa ra sau ngày đàm phán cuối cùng diễn ra vào ngày mai (25/6).

Các quan chức Israel cho biết, binh sĩ Lebanon tham gia vào đề xuất do Mỹ hậu thuẫn sẽ trải qua huấn luyện và kiểm tra an ninh nghiêm ngặt để đảm bảo họ không có liên hệ với Hezbollah, trong khi Israel tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại một vùng đệm dọc biên giới.

Cũng trong hôm nay (24/6), Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho biết, Israel sẽ không rút khỏi miền Nam Lebanon, ngay cả khi Mỹ yêu cầu. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố Israel sẽ ở lại Lebanon chừng nào còn cần thiết.

Trên thực địa, các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã tạm lắng kể từ sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, tuy nhiên, Israel vẫn tiến hành một số cuộc không kích vào Lebanon. Theo một tuyên bố của Israel, quân đội nước này hôm nay đã tiến hành một cuộc không kích vào hai phần tử Hezbollah tại miền Nam Lebanon.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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