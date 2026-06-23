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Liên Hợp Quốc: Chiến sự khiến Lebanon thiệt hại 1,38 tỷ USD về nhà cửa

Thứ Ba, 05:27, 23/06/2026
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VOV.VN - Báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cho thấy cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah đã gây thiệt hại khoảng 1,38 tỷ USD đối với nhà cửa ở miền Nam Lebanon, với hơn 11.000 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn và hàng triệu người chịu ảnh hưởng.

Báo cáo do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Hội đồng Nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS) thuộc chính phủ Lebanon cho thấy, tổng cộng có 11.095 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, ảnh hưởng đến 17.891 đơn vị nhà ở, trong khi 2.242 tòa nhà bị hư hại một phần và 9.311 tòa nhà bị hư hại nhẹ.

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Xe tăng của quân đội Israel di chuyển ở gần biên giới với Lebanon. Ảnh: AP

Báo cáo này ước tính thiệt hại đối với các tòa nhà ở miền Nam Lebanon là khoảng 1,38 tỷ USD.

Cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah bắt đầu từ ngày 2/3, khi Hezbollah phóng tên lửa vào Israel để ủng hộ Iran. Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích dữ dội và tấn công trên bộ. Quân đội Israel hiện đang hoạt động bên trong một dải lãnh thổ biên giới sâu khoảng 10 km bên trong Lebanon, nơi họ đã tiến hành các hoạt động phá hủy và san ủi quy mô lớn.

Cả hai bên đều không tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn ngày 16/4 do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Giao tranh chỉ tạm lắng vào ngày 20/6, sau khi đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận mới được ký kết giữa Mỹ và Iran, nhằm chấm dứt cuộc xung đột Trung Đông.

Một số cư dân đã bắt đầu trở về miền Nam Lebanon trong hai ngày qua, mặc dù quân đội nước này đã kêu gọi họ trì hoãn việc trở về các làng và thị trấn biên giới. Giới chức Lebanon cho biết, các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2/3 đã khiến hơn 4.100 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di dời.

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Israel tiếp tục tấn công Lebanon và Gaza

VOV.VN - Lực lượng phòng vệ dân sự Lebanon cho biết, các cuộc tấn công của Israel ngày 20/6 vào Lebanon đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah có hiệu lực. Còn tại Gaza, các cuộc tấn công của Israel cũng khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Ngô Minh/VOV-Cairo
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