Israel quyết không rút khỏi Nam Lebanon bất chấp yêu cầu của Mỹ

Lời khẳng định không rút quân khỏi Nam Lebanon này được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đưa ra tại hội nghị Muni Expo dành cho giới chức địa phương ở Tel Aviv (Israel).

Israel tập kịch Lebanon. Ảnh: AP.

Cụ thể, người đứng đầu ngành quốc phòng Israel nói: “200.000 cư dân [Lebanon] sẽ không trở về [những ngôi nhà họ đã sơ tán]. Bởi vì những gì đã xảy ra trong quá khứ tại các khu vực an ninh, nơi cũng có dân thường sinh sống, là bom ven đường và các cuộc tấn công nhằm vào binh lính. Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra”.

"Chúng tôi sẽ không rút quân”, ông Katz nhấn mạnh.

Thực tế giao tranh tại Lebanon giữa Israel và Hezbollah vẫn diễn ra những ngày qua bất chấp lệnh ngừng bắn, đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận Mỹ - Iran.

Trước đó, Israel và Hezbollah đã đạt thỏa thuận ngừng bắn dự kiến ​​có hiệu lực từ 16h (giờ địa phương) ngày 19/6.