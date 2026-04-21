  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump cho rằng Iran “chắc chắn sẽ đàm phán”

Thứ Ba, 09:37, 21/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 20/4 khẳng định Iran “sẽ phải đàm phán” giữa bối cảnh thông tin về các cuộc đối thoại dự kiến diễn ra tại Pakistan vẫn chưa rõ ràng.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngắn qua điện thoại trên chương trình phát thanh “The John Fredericks Show”, ông Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng Tehran sẽ tham gia bàn đàm phán, đồng thời cảnh báo về hậu quả nếu điều này không xảy ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

“Chắc chắn họ sẽ đàm phán còn nếu không, họ sẽ phải đối mặt với những vấn đề chưa từng thấy trước đây", ông Trump nói, đồng thời cho biết: “Hy vọng họ sẽ đạt được một thỏa thuận công bằng và tái thiết đất nước”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh, khi làm được điều đó, “họ (Iran- ND) sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân”. Trước khi kết thúc cuộc gọi, ông Trump một lần nữa biện minh cho hành động quân sự của Mỹ.

“Tôi phải nói rằng chúng tôi không có lựa chọn nào khác ở Iran. Chúng tôi buộc phải làm vậy", ông Trump nói. Theo Tổng thống Mỹ: “Chúng tôi đã làm rất tốt và sẽ sớm khép lại vấn đề này, mọi người rồi sẽ hài lòng".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 20/4 cho biết, ông tin tưởng thoả thuận hạt nhân mà Washington đang đàm phán với Iran sẽ vượt trội hơn so với Thoả thuận hạt nhân Iran năm 2015 do nhóm P5+1 thực hiện. Trên mạng xã hội Truth Social, ngày 20/4, ông Trump cho biết, thoả thuận mà Mỹ đang thực hiện với Iran tốt hơn rất nhiều so với thoả thuận cũ. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh phe Dân chủ và một số chuyên gia kiểm soát hạt nhân bày tỏ lo ngại rằng chính quyền của ông Trump đang thúc đẩy đàm phán quá nhanh đối với một vấn đề phức tạp.

Hiện tại theo truyền thông Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance vẫn đang ở Washington để chờ sự đồng ý đàm phán của phía Iran. Hiện phía Iran chưa xác nhận tham gia đàm phán, cũng chưa công bố quyết định cử phái đoàn tới Islamabad để đàm phán với Mỹ.

Iran tiếp tục tố Mỹ vi phạm ngừng bắn, chưa chấp nhận đàm phán

VOV.VN - Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ Mỹ cũng như nỗ lực ngoại giao dày đặc của Pakistan, giới chức Iran vẫn chưa đồng ý đàm phán, cáo buộc Mỹ tiếp tục vi phạm cam kết ngừng bắn. Nguy cơ vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran không thể diễn ra trước hạn chót của lệnh ngừng bắn 2 tuần vào ngày mai (22/4), là rất cao.

Tag: cuộc chiến Iran đối thoại Pakistan Tổng thống Trump đàm phán Mỹ Iran tình hình Iran
Giá xăng dầu hôm nay 21/4: Giá dầu giảm khi kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran hạ nhiệt
VOV.VN - Theo Reuters, giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều giảm sau khi thị trường kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra trong tuần này, qua đó giúp nguồn cung dầu từ khu vực sản xuất quan trọng tại Trung Đông được nối lại.

Toàn cảnh quốc tế sáng 21/4: Iran phát triển vũ khí bí mật đấu lại Mỹ
VOV.VN - Trong bối cảnh đối đầu với Mỹ và Israel, Iran được cho là đã theo dõi sát sao diễn biến chiến sự Nga - Ukraine để rút ra những bài học về công nghệ, chiến thuật và cách duy trì sức mạnh khi xung đột kéo dài.

Chủ tịch Quốc hội Iran: Tổng thống Mỹ đang biến bàn đàm phán thành “bàn đầu hàng”
VOV.VN - Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 20/4, nhà đàm phán hàng đầu Iran kiêm Chủ tịch Quốc hội nước này Mohammad Ghalibaf cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “đang tìm cách biến bàn đàm phán này - trong trí tưởng tượng của ông ấy - thành bàn đầu hàng hoặc để biện minh việc tái khởi động chiến tranh”.

