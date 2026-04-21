Ông Trump cho rằng Iran “chắc chắn sẽ đàm phán”

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngắn qua điện thoại trên chương trình phát thanh “The John Fredericks Show”, ông Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng Tehran sẽ tham gia bàn đàm phán, đồng thời cảnh báo về hậu quả nếu điều này không xảy ra.

“Chắc chắn họ sẽ đàm phán còn nếu không, họ sẽ phải đối mặt với những vấn đề chưa từng thấy trước đây", ông Trump nói, đồng thời cho biết: “Hy vọng họ sẽ đạt được một thỏa thuận công bằng và tái thiết đất nước”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh, khi làm được điều đó, “họ (Iran- ND) sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân”. Trước khi kết thúc cuộc gọi, ông Trump một lần nữa biện minh cho hành động quân sự của Mỹ.

“Tôi phải nói rằng chúng tôi không có lựa chọn nào khác ở Iran. Chúng tôi buộc phải làm vậy", ông Trump nói. Theo Tổng thống Mỹ: “Chúng tôi đã làm rất tốt và sẽ sớm khép lại vấn đề này, mọi người rồi sẽ hài lòng".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 20/4 cho biết, ông tin tưởng thoả thuận hạt nhân mà Washington đang đàm phán với Iran sẽ vượt trội hơn so với Thoả thuận hạt nhân Iran năm 2015 do nhóm P5+1 thực hiện. Trên mạng xã hội Truth Social, ngày 20/4, ông Trump cho biết, thoả thuận mà Mỹ đang thực hiện với Iran tốt hơn rất nhiều so với thoả thuận cũ. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh phe Dân chủ và một số chuyên gia kiểm soát hạt nhân bày tỏ lo ngại rằng chính quyền của ông Trump đang thúc đẩy đàm phán quá nhanh đối với một vấn đề phức tạp.

Hiện tại theo truyền thông Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance vẫn đang ở Washington để chờ sự đồng ý đàm phán của phía Iran. Hiện phía Iran chưa xác nhận tham gia đàm phán, cũng chưa công bố quyết định cử phái đoàn tới Islamabad để đàm phán với Mỹ.