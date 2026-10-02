Iran gọi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là “chiến thắng lịch sử”

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 1/10 hoan nghênh việc Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Iraq sau hơn hai thập kỷ hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này.

Trong tuyên bố đưa ra sau khi quân đội Mỹ rời Iraq, IRGC gửi lời chúc mừng tới người dân Iraq và các lực lượng mà Tehran gọi là “những chiến binh cách mạng của thế giới Hồi giáo”, đồng thời coi sự kiện này là một “chiến thắng lịch sử”.

Một máy bay vận tải quân sự của Mỹ đậu tại Trại Victory gần Sân bay Quốc tế Baghdad ở Baghdad, Iraq, ngày 29/9/2026. Ảnh: Reuters

Trước đó, Mỹ xác nhận những binh sĩ cuối cùng đã rời Iraq ngày 30/9, khép lại sự hiện diện quân sự bắt đầu từ cuộc chiến năm 2003 và sau đó tiếp tục dưới hình thức chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

IRGC cho rằng hơn hai thập kỷ hiện diện của Mỹ tại Iraq “không mang lại an ninh”, mà trái lại là một trong những nguyên nhân gây bất ổn và bạo lực trong khu vực. Tuyên bố của IRGC cũng viện dẫn tổn thất về người và chi phí tài chính mà Mỹ phải gánh chịu trong các cuộc chiến tại Iraq. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, 4.419 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong Chiến dịch Tự do Iraq từ tháng 3/2003 đến tháng 8/2010.

Dự án Costs of War thuộc Viện Watson, Đại học Brown ước tính tổng chi phí mà Mỹ đã chi và cam kết cho các cuộc chiến tại Iraq và Syria trong giai đoạn 2003-2023 lên tới khoảng 2.890 tỷ USD, trong đó khoảng 1.790 tỷ USD đã được chi và phần còn lại là nghĩa vụ chăm sóc cựu binh trong tương lai.

IRGC cho rằng việc Mỹ rút khỏi Iraq có thể là bước mở đầu cho quá trình thu hẹp hơn nữa sự hiện diện quân sự của Washington tại Tây Á. Lực lượng này kêu gọi Mỹ rời khu vực và để các quốc gia sở tại tự đảm nhiệm vấn đề an ninh.

Về phía Iraq, Thủ tướng Ali al-Zaidi tuyên bố việc Mỹ rút quân đánh dấu sự khởi đầu của “một giai đoạn mới”, dựa trên chủ quyền của Iraq, năng lực của các thể chế nhà nước, sự sẵn sàng của lực lượng an ninh và chính sách đối ngoại cân bằng. Chính phủ Iraq cũng coi ngày 1/10 là dấu mốc mới trong việc khẳng định chủ quyền quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cũng hoan nghênh việc chấm dứt hiện diện quân sự tại Iraq. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump gọi sự can dự của Mỹ tại Iraq là một cuộc chiến tốn kém và cho rằng việc kết thúc chiến dịch mang lại lợi ích cho cả Washington và Baghdad.