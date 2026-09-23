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Iraq đình chỉ các chuyến bay của Iran đến Baghdad sau cảnh báo trừng phạt từ Mỹ

Thứ Tư, 05:39, 23/09/2026
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VOV.VN - Iraq đã yêu cầu cơ quan hàng không dân dụng nước này đình chỉ các chuyến bay của Iran tới sân bay Baghdad từ ngày 23/9, sau khi Mỹ cảnh báo sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với bất kỳ sân bay nào phục vụ các hãng hàng không Iran, theo Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 22/9 cho biết toàn bộ các hãng hàng không Iran sẽ bị đình chỉ hoạt động từ ngày 23/9 do nguy cơ các nhà cung cấp dịch vụ hàng không phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã bước sang tháng thứ 7.

iraq dinh chi cac chuyen bay cua iran den baghdad sau canh bao trung phat tu my hinh anh 1
Iraq đình chỉ các chuyến bay của Iran đến Baghdad sau cảnh báo trừng phạt từ Mỹ. Ảnh Reuters

Chính phủ Iraq đang thảo luận phương án chuyển các chuyến bay của các hãng hàng không Iran từ Baghdad sang sân bay Najaf, hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết. Các nguồn tin đề nghị giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề. Việc đình chỉ các chuyến bay dự kiến bắt đầu từ 0h ngày 23/9.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran trước đó dẫn thông tin từ Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran cho biết các chuyến bay từ Tehran tới Baghdad và Muscat sẽ bị hủy từ ngày 23/9. Trong khi đó, các chuyến bay quốc tế còn lại, bao gồm các chuyến tới Istanbul, vẫn hoạt động theo lịch trình.

Một phát ngôn viên của Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran nói với hãng thông tấn bán chính thức ISNA rằng hành khách Iran hiện chưa được phép nhập cảnh tại sân bay ở Oman và các cuộc tham vấn về vấn đề này vẫn đang diễn ra.

Trả lời CNBC, Bộ trưởng Scott Bessent cho biết khi máy bay của các hãng hàng không Iran hạ cánh tại một sân bay, các đơn vị tại sân bay đó sẽ không được phép cung cấp nhiên liệu, dịch vụ hạ cánh hoặc bán vé cho các hãng hàng không Iran. Nếu vi phạm, họ có thể bị loại khỏi hệ thống tài chính bằng USD, ông cảnh báo.

Iran nêu điều kiện với Mỹ để mở lại eo biển Hormuz

Cũng trong ngày 22/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo truyền thông nhà nước Iran, tại cuộc gặp, Tehran đã chuyển tới Washington các điều kiện để mở lại tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz.

Theo truyền thông Iran, các điều kiện bao gồm lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển, giải phóng ngay các tài sản của Iran đang bị đóng băng và chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận của lực lượng được Tehran gọi là “kháng chiến”.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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