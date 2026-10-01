Iraq lùi thời hạn giải giáp các nhóm vũ trang

Theo đó, việc giao nộp vũ khí cho chính quyền Iraq được ấn định kết thúc vào ngày 30/6 năm tới, thay vì ngày 30/9 năm nay như phương án ban đầu.

Quyết định lùi thời hạn giao nộp vũ khí đối với các nhóm vũ trang tại Iraq, được Thủ tướng Ali al-Zaidi công bố hôm nay, một ngày sau thời hạn chót theo ấn định trước đó. Quyết định nêu rõ việc xử lý vũ khí nằm ngoài kiểm soát nhà nước, bắt đầu có hiệu lực ngày 1/10 theo một lộ trình rõ ràng và sẽ kết thúc vào ngày 30/6 năm tới.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng al-Zaidi tái khẳng định quyết tâm của chính phủ Iraq trong việc kiểm soát hoạt động của các nhóm vũ trang trong nước. Ông al-Zaidi nhấn mạnh: dựa trên nguyên tắc Hiến pháp, quyết định về chiến tranh và hòa bình phải do các cơ quan hiến định đưa ra. Mọi hành động quân sự trái với điều này, đều bị cấm.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, quyết định giải giáp vũ khí của các nhóm vũ trang tại Iraq, chủ yếu nhắm đến các lực lượng thân Iran. Tuy nhiên, đây được cho là một thách thức lớn, đặc biệt là trong bối cảnh các lực lượng an ninh Iraq không còn nhận được sự hỗ trợ của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Ngày 30/9, các đơn vị lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Iraq, chấm dứt hoàn toàn hơn 23 năm can thiệp quân sự của quân đội Hoa Kỳ tại quốc gia vùng Vịnh. Trong một tuyên bố cùng ngày 30/9, Lữ đoàn Hezbollah, một trong những nhóm vũ trang thân Iran và có thực lực mạnh nhất tại Iraq, tuyên bố rằng nhóm này không bị ràng buộc bởi bất kỳ khung thời gian hay thỏa thuận nào về giao nộp vũ khí cho nhà nước.

Về phản ứng của Iran với sự kiện Mỹ rút quân khỏi Iraq, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay ra tuyên bố khẳng định đây là một chiến thắng lịch sử. IRGC đồng thời kêu gọi các lực lượng Mỹ trên Trung Đông thực hiện bước đi tương tự, triệt thoái hoàn toàn ra khỏi khu vực.

Trước đó, trong quá trình đàm phán Mỹ - Iran thời gian qua, Tehran cũng nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu Washington phải đóng tất cả cửa các căn cứ và chấm dứt hoàn toàn hiện quân sự gần Iran. Giới chức Iran lập luận rằng sự hiện diện của quân đội nước ngoài, chính là nguyên nhân hàng đầu gây bất ổn trong khu vực.