English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iraq lùi thời hạn giải giáp các nhóm vũ trang

Thứ Năm, 20:10, 01/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Iraq hôm nay thông báo lùi lại thời hạn giao nộp vũ khí đối với các nhóm vũ trang trong nước.

Theo đó, việc giao nộp vũ khí cho chính quyền Iraq được ấn định kết thúc vào ngày 30/6 năm tới, thay vì ngày 30/9 năm nay như phương án ban đầu.

Quyết định lùi thời hạn giao nộp vũ khí đối với các nhóm vũ trang tại Iraq, được Thủ tướng Ali al-Zaidi công bố hôm nay, một ngày sau thời hạn chót theo ấn định trước đó. Quyết định nêu rõ việc xử lý vũ khí nằm ngoài kiểm soát nhà nước, bắt đầu có hiệu lực ngày 1/10 theo một lộ trình rõ ràng và sẽ kết thúc vào ngày 30/6 năm tới.

iraq lui thoi han giai giap cac nhom vu trang hinh anh 1
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng al-Zaidi tái khẳng định quyết tâm của chính phủ Iraq trong việc kiểm soát hoạt động của các nhóm vũ trang trong nước. Ông al-Zaidi nhấn mạnh: dựa trên nguyên tắc Hiến pháp, quyết định về chiến tranh và hòa bình phải do các cơ quan hiến định đưa ra. Mọi hành động quân sự trái với điều này, đều bị cấm.   

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, quyết định giải giáp vũ khí của các nhóm vũ trang tại Iraq, chủ yếu nhắm đến các lực lượng thân Iran. Tuy nhiên, đây được cho là một thách thức lớn, đặc biệt là trong bối cảnh các lực lượng an ninh Iraq không còn nhận được sự hỗ trợ của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Ngày 30/9, các đơn vị lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Iraq, chấm dứt hoàn toàn hơn 23 năm can thiệp quân sự của quân đội Hoa Kỳ tại quốc gia vùng Vịnh. Trong một tuyên bố cùng ngày 30/9, Lữ đoàn Hezbollah, một trong những nhóm vũ trang thân Iran và có thực lực mạnh nhất tại Iraq, tuyên bố rằng nhóm này không bị ràng buộc bởi bất kỳ khung thời gian hay thỏa thuận nào về giao nộp vũ khí cho nhà nước.  

Về phản ứng của Iran với sự kiện Mỹ rút quân khỏi Iraq, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay ra tuyên bố khẳng định đây là một chiến thắng lịch sử. IRGC đồng thời kêu gọi các lực lượng Mỹ trên Trung Đông thực hiện bước đi tương tự, triệt thoái hoàn toàn ra khỏi khu vực.

Trước đó, trong quá trình đàm phán Mỹ - Iran thời gian qua, Tehran cũng nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu Washington phải đóng tất cả cửa các căn cứ và chấm dứt hoàn toàn hiện quân sự gần Iran. Giới chức Iran lập luận rằng sự hiện diện của quân đội nước ngoài, chính là nguyên nhân hàng đầu gây bất ổn trong khu vực.

my-4.png

Người Iraq ăn mừng Mỹ rút quân

VOV.VN - Hôm 30/9, hàng nghìn người đã tập trung về thủ đô Baghdad của Iraq để ăn mừng sự kiện quân đội Mỹ rút hết binh sĩ khỏi quốc gia vùng Vịnh này.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ rút quân, bất ổn có trở lại Iraq?
Mỹ rút quân, bất ổn có trở lại Iraq?

VOV.VN - Sau hơn 23 năm hiện diện quân sự và đổ ra khoảng 1.700 tỷ USD, Mỹ đang khép lại cuộc chiến kéo dài tại Iraq. Nhưng khi những binh sĩ Mỹ cuối cùng rời đi, Baghdad vẫn phải đối mặt với hiểm nguy đang chờ.

Mỹ rút quân, bất ổn có trở lại Iraq?

Mỹ rút quân, bất ổn có trở lại Iraq?

VOV.VN - Sau hơn 23 năm hiện diện quân sự và đổ ra khoảng 1.700 tỷ USD, Mỹ đang khép lại cuộc chiến kéo dài tại Iraq. Nhưng khi những binh sĩ Mỹ cuối cùng rời đi, Baghdad vẫn phải đối mặt với hiểm nguy đang chờ.

Quân đội Mỹ tuyên bố hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq có trật tự
Quân đội Mỹ tuyên bố hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq có trật tự

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 30/9 tuyên bố đã hoàn tất việc rút lực lượng khỏi Iraq, khép lại chiến dịch kéo dài 12 năm nhằm chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại quốc gia Trung Đông này.

Quân đội Mỹ tuyên bố hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq có trật tự

Quân đội Mỹ tuyên bố hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq có trật tự

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 30/9 tuyên bố đã hoàn tất việc rút lực lượng khỏi Iraq, khép lại chiến dịch kéo dài 12 năm nhằm chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại quốc gia Trung Đông này.

Mỹ hoàn tất rút quân, Iraq chính thức tự gánh vác an ninh sau hơn 2 thập kỷ
Mỹ hoàn tất rút quân, Iraq chính thức tự gánh vác an ninh sau hơn 2 thập kỷ

VOV.VN - Những binh sĩ Mỹ cuối cùng hôm nay (30/9) đã rời khỏi Iraq, khép lại hơn hai thập kỷ hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này.

Mỹ hoàn tất rút quân, Iraq chính thức tự gánh vác an ninh sau hơn 2 thập kỷ

Mỹ hoàn tất rút quân, Iraq chính thức tự gánh vác an ninh sau hơn 2 thập kỷ

VOV.VN - Những binh sĩ Mỹ cuối cùng hôm nay (30/9) đã rời khỏi Iraq, khép lại hơn hai thập kỷ hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ