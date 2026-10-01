Người Iraq ăn mừng Mỹ rút quân

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại lỗ hổng an ninh tại Iraq mà liên quân do Mỹ dẫn đầu để lại. Theo các nguồn tin từ Baghdad, lễ ăn mừng của người Iraq kéo dài suốt từ chiều cho đến đêm 30/9. Đa số người tham gia mang theo cờ Iraq cùng ảnh của một số lãnh tụ Hồi giáo. Họ hô vang các khẩu hiệu mừng chiến thắng và nắm tay nhau nhảy múa. Tại một số địa điểm, người dân bắn pháo hoa để bày tỏ sự phấn khích.

Một máy bay vận tải quân sự Mỹ tại căn cứ Victory, gần sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) ngày 29/9. Ảnh: Reuters

Trước đó, cả quân đội Mỹ và Chính phủ Iraq cùng xác nhận các binh sỹ Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Iraq ngày 30/9, chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện quân sự kéo dài 23 năm của Hoa Kỳ tại quốc gia vùng Vịnh. Chính phủ Iraq coi đây là Ngày Chủ quyền quốc gia và quyết định tổ chức lễ ăn mừng chính thức trong hôm 1/10.

Tuy nhiên, trái với sự phấn khích của Chính phủ và nhiều lực lượng trong nước, một bộ phận người dân Iraq lo ngại việc Mỹ và liên quân rút hết lực lượng, sẽ tạo ra lỗ hổng lớn về an ninh ở Iraq, tạo điều kiện cho các nhóm vũ trang thân Iran cũng như các tổ chức khủng bố, đặc biệt là Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trỗi dậy và bành trướng hoạt động. Năm 2014, IS đã bất ngờ đánh chiếm hàng loạt khu vực rộng lớn trên khắp Iraq, trong đó có thành phố chiến lược Mosul, buộc quân đội Mỹ phải đưa lực lượng trở lại Iraq để đối phó.