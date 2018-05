Iraq phối hợp với Syria không kích vị trí đầu não của IS

Văn phòng Thủ tướng Iraq ra thông báo cho biết, cuộc không kích có sự phối hợp với phía Syria, tấn công một vị trí đầu não của IS gần biên giới Iraq và đã thành công. Chiến đấu cơ của lực lượng không quân Iraq. Ảnh: rudaw.

Đây là lần thứ hai trong vòng nửa tháng qua, quân đội Iraq tiến hành không kích IS bên trong lãnh thổ Syria. Trước đó, ngày 19/4 vừa qua, không quân Iraq cũng tiến hành một đợt không kích vào các mục tiêu IS tại Syria, gần biên giới Iraq. Thông tin quân đội Iraq nói rằng đợt không kích đã tiêu diệt 36 tay súng IS, trong đó có 5 thành viên cấp cao.

Ngày 9/12/2017, Thủ tướng Iraq Haider Al Abadi tuyên bố quân đội nước này đã chiến thắng IS và giải phóng toàn bộ các vùng lãnh thổ đã bị IS chiếm đóng tại Iraq. Chính phủ Iraq khẳng định sẽ tiếp tục không kích IS tại Syria, song cam kết sẽ không can thiệp vào cuộc khủng hoảng tại quốc gia láng giềng./.