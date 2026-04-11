Islamabad phong tỏa nghiêm ngặt trước thềm đàm phán then chốt Mỹ - Israel - Iran

Lực lượng quân đội và bán quân sự được triển khai dày đặc, kiểm soát chặt các tuyến đường quanh khách sạn Serena - địa điểm tổ chức đàm phán, trong khi cảnh sát tăng cường an ninh trên toàn thành phố. Ban quản lý khách sạn này đã yêu cầu toàn bộ khách lưu trú rời đi trước 17 giờ cùng ngày, do cơ sở được Chính phủ trưng dụng phục vụ một “sự kiện đặc biệt” kéo dài đến hết ngày 12/4.

Các lực lượng cảnh sát túc trực, sẵn sàng bảo vệ an ninh cho các cuộc đàm phán. Ảnh: AP

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, giới lãnh đạo chính trị và quân sự Pakistan đã ghi nhận một bước tiến ngoại giao đáng chú ý khi đứng ra trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vào rạng sáng 8/4. Thỏa thuận được công bố chưa đầy 2 giờ trước thời hạn mà Tổng thống Donald Trump đưa ra, trong đó ông cảnh báo sẽ có những hành động cứng rắn nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Tuy nhiên, các nhà đàm phán đang phải đối mặt với sức ép khổng lồ để đạt được điều mà nhiều chuyên gia gọi là “nhiệm vụ gần như bất khả thi” - một thỏa thuận đủ sức mang lại hòa bình cho Trung Đông, đồng thời góp phần ổn định nền kinh tế toàn cầu vốn đang chao đảo vì tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz.

Để phục vụ công tác chuẩn bị, Chính phủ Pakistan đã tuyên bố hai ngày 9/4 và 10/4 là kỳ nghỉ toàn quốc, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát giao thông nghiêm ngặt tại thủ đô Islamabad.

Đường phố Islamabad trong thời gian bị phong tỏa. Ảnh: AP

Trong thông báo chính thức, cảnh sát thành phố nhấn mạnh: “Vùng Đỏ và các khu vực lân cận sẽ cấm toàn bộ phương tiện dân sự, chỉ cho phép xe công vụ lưu thông. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển nếu không thực sự cần thiết”. Vùng Đỏ là khu vực trọng yếu của Islamabad, nơi tập trung các cơ quan chính phủ và trụ sở của nhiều phái đoàn ngoại giao.

Các biện pháp an ninh được siết chặt trong bối cảnh mối đe dọa khủng bố vẫn hiện hữu. Hồi tháng 2/2026, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại Islamabad, góp phần châm ngòi cho chuỗi không kích của Pakistan và kéo theo nhiều tuần giao tranh căng thẳng với nước láng giềng Afghanistan. Islamabad cáo buộc Kabul dung túng các phần tử cực đoan và lực lượng nổi dậy sắc tộc đứng sau các vụ tấn công trên lãnh thổ mình, trong khi phía Afghanistan bác bỏ những cáo buộc này.

Theo bà Elizabeth Threlkeld, Giám đốc Chương trình Nam Á tại Trung tâm Stimson, với những rủi ro an ninh hiện hữu, thời gian chuẩn bị hạn chế và tính chất đặc biệt quan trọng của các cuộc đàm phán, sự kiện lần này là một thách thức lớn đối với quốc gia trung gian Pakistan.

Nhà phân tích Zahid Hussain nhận định, thách thức của Pakistan không chỉ nằm ở việc bảo vệ địa điểm tổ chức mà còn ở khả năng ngăn chặn các yếu tố bên ngoài gây gián đoạn tiến trình ngoại giao. Trong khi đó, theo bà Threlkeld, hạn chế lớn nhất của Islamabad là thiếu đòn bẩy đủ mạnh để buộc Washington và Tehran phải nhượng bộ, nếu hai bên không thực sự sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận.

Binh sĩ quân đội Pakistan hộ tống một đoàn xe được cho là chở Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance khi ông đến Islamabad, Pakistan để hội đàm với các quan chức Iran vào ngày 11/4/2026. Ảnh: AP

Đến thời điểm hiện tại, phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống J. D. Vance dẫn đầu đã có mặt tại Islamabad, trong khi phía phái đoàn Iran có sự tham gia của Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đã tới đây từ trước đó.

Bên cạnh đó, một số quốc gia vùng Vịnh như Qatar và Saudi Arabia — những bên có lợi ích liên quan, cũng có thể cử đại diện tới Islamabad để tiến hành các cuộc trao đổi bên lề.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã thông báo với Đại biện lâm thời Mỹ Natalie Baker về các biện pháp đảm bảo an ninh cho các phái đoàn trong thời gian diễn ra đàm phán. Theo tờ Dawn, một nhóm khoảng 30 chuyên gia Mỹ đã có mặt tại Islamabad để đánh giá thực địa và rà soát công tác an ninh trước thềm hội đàm.