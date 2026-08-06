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Israel ám chỉ khả năng có thể đơn phương tấn công Iran

Thứ Năm, 06:14, 06/08/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Israel tối 5/8 cảnh báo, nước này có thể đơn phương tiến hành trở lại hành động quân sự chống Iran, nhằm ngăn quốc gia Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong một tuyên bố được nhiều nguồn tin khu vực trích dẫn, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định đã nghe được thông tin về việc Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Ahmad Vahidi, công khai ý định của Tehran về tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân. Vì vậy, trên cương vị Thủ tướng của Israel, ông Netanyahu tuyên bố sẽ nhất quyết ngăn Iran có được bom hạt nhân. Dù biện pháp ngăn chặn của Thủ tướng Netanyahu không được đề cập một cụ thể, song truyền thông và giới phân tích khu vực cho rằng đó nhiều khả năng là một chiến dịch quân sự phủ đầu tiếp theo của Israel vào Iran.

Trước đó, với cùng lý ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, trong các tháng 6/2025 và 2/2026, Israel đã liên tiếp tấn công phủ đầu vào Iran, khơi mào cho 2 cuộc chiến thảm khốc tại khu vực, trong đó cuộc chiến thứ hai vẫn đang diễn ra và chưa xác định hồi kết.

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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Daily Express

Về động thái của phía Iran, truyền thông khu vực tối 5/8 dẫn lời các chức nước này tiếp tục cảnh báo rằng, bất kỳ hành vi gây hấn mới nào của Mỹ chống lại Iran, cũng sẽ khiến hạ tầng năng lượng tại các nước vùng Vịnh, phải hứng đòn trả đũa hủy diệt từ Tehran. Tuần trước, giới chức cấp cao Iran cũng cảnh báo nước này sẽ nghiền nát hạ tầng năng lượng tại Trung Đông, nếu Mỹ và Israel tập kích hạ tầng thiết yếu của Tehran.

Liên quan tình hình đàm phán Iran – Oman về mở lại eo biển Hormuz, các nguồn tin khu vực tối 5/8 cho rằng, khả năng hai bên đạt được thỏa thuận trong cuối tuần này, vẫn chỉ là 50%. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 5/8 thông báo các quan chức Mỹ đang có các cuộc thảo luận rất tốt với Iran và thỏa thuận về eo Hormuz có thể đạt được vào thứ 6 tuần này, tức ngày mai 7/8. 

Về phía Iran, giới chức nước này khẳng định, tuyến lưu thông qua eo Hormuz mà Iran và Oman đang đàm phán, có thể đi vào vận hành trong 2 đến 4 tháng tới. Trong một tuyên bố chính thức, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nhấn mạnh, một trong những điều kiện tiên quyết để eo Hormuz có thể được mở lại là Mỹ phải khôi phục cam kết trong Bản ghi nhớ Islamabad đã ký hồi tháng 6.

Nhằm gây sức ép với Iran trong bối cảnh đàm phán bế tắc, Tổng thống Donald Trump hôm 8/7 đã tuyên bố vô hiệu hóa Bản ghi nhớ Islamabad. Quân đội Mỹ tiếp đó phát động nhiều chiến dịch tập kích dữ dội vào Iran để gia tăng áp lực. Tuy nhiên, các biện pháp đến nay vẫn chưa thể giúp eo Hormuz được mở lại. Số liệu phân tích hàng hải quốc tế cho thấy, trong hai ngày đầu tuần này, lượng tàu đi qua eo Hormuz vẫn ở mức rất thấp, chưa tới 10 tàu mỗi ngày. Giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát, trung bình mỗi ngày có từ 130-140 tàu lưu thông. Eo Hormuz trong điều kiện bình thường chiếm tới 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu.

Bá Thi/VOV-Cairo
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