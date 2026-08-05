Israel tuyên bố không rút quân khỏi Gaza khi Hamas chưa giải giáp

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những bất đồng giữa Israel và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến dự thảo thỏa thuận giải giáp lực lượng vũ trang này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters)

Đề xuất mới hướng tới việc Hamas bắt đầu hạ vũ khí, đổi lại Israel dừng các cuộc không kích và từng bước rút quân. Tuy nhiên, phía Israel khẳng định tiến trình giải giáp phải được thực hiện trước.

“Tổng thống Trump và đội ngũ của ông ấy nghĩ rằng họ có thể khiến Hamas hạ vũ khí và phi quân sự hóa Gaza. Chúng tôi đang xem xét điều này. Họ đã gửi cho chúng tôi một bản dự thảo. Chúng tôi không đồng ý, đó không phải là bản thảo của chúng tôi và chúng tôi đã gửi lại các ý kiến phản hồi. Chúng tôi kiên định bảo vệ các lợi ích an ninh của mình. Israel sẽ không rút khỏi các tuyến đường hiện tại cho đến khi Hamas hoàn toàn bị giải giáp”, ông Netanyahu nhấn mạnh.

Trong một diễn biến liên quan, người dân Palestine tại Gaza vừa tổ chức tang lễ tập thể cho 112 nạn nhân vừa được tìm thấy sau cuộc không kích của Israel vào khu phố Sabra năm 2023. Lực lượng cứu hộ cho biết vẫn còn 157 thi thể chưa được tìm thấy dưới đống đổ nát. Các nỗ lực tìm kiếm chỉ mới được đẩy mạnh nhờ thỏa thuận ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái.

Theo Cơ quan Y tế Gaza, chiến dịch quân sự đáp trả của Israel sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas đến nay đã khiến hơn 73.300 người Palestine thiệt mạng.