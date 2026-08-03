Israel không kích Dải Gaza làm 18 người thiệt mạng

Theo cơ quan y tế Gaza, ngoài 18 người được xác định thiệt mạng, loạt cuộc không kích của quân đội Israel trong ngày hôm qua còn khiến hàng chục người khác bị thương.

18 người chết trong các cuộc không kích của Israel vào dải Gaza. Ảnh: Reuters

Các khu vực bị tấn công dữ dội và gây nhiều thương vong nặng nề nhất là thành phố Gaza, phía Bắc dải Gaza, thành phố Deir Al-Balah ở Trung tâm Gaza và Khan Younis, thành phố lớn nhất nằm ở phía Nam dải Gaza. Các nguồn tin cho rằng, phần lớn thương vong là dân thường, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ, song không cho biết tỷ lệ cụ thể.

Tính chung trong giai đoạn ngừng bắn từ tháng 10/2025, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza, đã khiến gần 1.250 người chết. Kể từ đầu cuộc chiến tháng 10/2023, tổng thương vong tại Gaza đã lên tới hơn 74.000 người chết, gần 175.000 người bị thương. Ngoài ra, còn khoảng 10.000 người mất tích và nhiều khả năng cũng đã tử vong trong các đống đổ nát do các cuộc không kích và pháo kích của quân đội Israel gây ra.