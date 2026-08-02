Quân đội Israel tuyên bố hạ sát nhiều tay súng Hezbollah

Thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các tay súng Hezbollah bị hạ sát do xuất hiện trong “vùng an ninh” do quân đội Israel chỉ định và kiểm soát ở phía Nam Lebanon. IDF khẳng định các tay súng được xác định là mối uy hiếp đối với binh sỹ Israel, buộc IDF phải ra tay hành động và loại trừ mối đe dọa. Có 1 binh sĩ Israel bị thương trong cuộc đụng độ.

Binh sĩ Israel đang tuần tra. (Ảnh: Reuters)

Cho đến đêm 1/8, lực lượng Hezbollah chưa lên tiếng xác nhận thông tin. Trước đó, tể từ ngày 26/6, thời điểm Mỹ, Israel và Lebanon ký thỏa khung ba bên về chấm dứt giao tranh, Hezbollah cũng chưa từng thông báo về việc tiến hành hoạt động tấn công chống Israel, dù nhóm kịch liệt phản đối thỏa thuận khung.

Một số chuyên gia khu vực cảnh báo nếu Hezbollah thực sự hứng tổn thất nặng nề như thông báo của quân đội Israel, nhóm này có thể sẽ tấn công đáp trả. Trong kịch bản đó, quân đội Israel chắc chắn mở lại chiến dịch quân sự dữ dội Lebanon.

Số liệu do Liên Hợp Quốc công bố cho biết, xung đột tại Lebanon từ ngày 2/3 đến cuối tháng 7/2026, đã khiến tổng cộng 4.329 người chết, hơn 12.200 người bị thương.