Israel chuẩn bị phương án đánh hạ tầng Iran nếu nỗ lực đàm phán của Mỹ thất bại

Thứ Ba, 06:46, 07/04/2026
VOV.VN - Israel đã phê duyệt danh sách mục tiêu năng lượng và hạ tầng tại Iran trong kịch bản các nỗ lực ngoại giao của Mỹ thất bại, đồng thời chờ quyết định tiếp theo từ Tổng thống Donald Trump về khả năng leo thang.

Các nguồn tin Israel cho biết, Israel đã phê duyệt danh sách cập nhật các mục tiêu thuộc lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Iran, nhằm chuẩn bị cho kịch bản dự phòng nếu các nỗ lực ngoại giao của Mỹ không đạt kết quả. 

israel chuan bi phuong an danh ha tang iran neu no luc dam phan cua my that bai hinh anh 1
Khói bốc lên sau một vụ nổ khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Tehran, Iran, ngày 2/3/2026. Ảnh: WANA/Reuters

Một quan chức an ninh Israel cho biết nước này đang chờ quyết định tiếp theo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về các bước đi sắp tới, song đồng thời đã xây dựng thêm các phương án cho những tuần tới, tùy thuộc vào việc có nhận được “đèn xanh” từ phía Mỹ hay không.

Nguồn tin thứ hai nhận định Israel tỏ ra hoài nghi về khả năng đạt được một thỏa thuận. Theo đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bày tỏ quan ngại trong các cuộc trao đổi gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt liên quan đến các đề xuất ngừng bắn.

Theo quan điểm của Israel, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải đi kèm điều kiện Iran bàn giao toàn bộ lượng urani đã làm giàu và cam kết chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu urani.

Theo nguồn tin, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào tối 5/4, sau khi hai phi công F-15 của Mỹ bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran được giải cứu.

Một nguồn tin nắm được nội dung cuộc trao đổi cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về triển vọng ngoại giao cũng như khả năng tăng cường phối hợp quân sự giữa Israel và Mỹ liên quan đến Iran.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mỹ xác nhận A-10 bị Iran bắn hạ tham gia chiến dịch giải cứu phi công F-15
Mỹ xác nhận A-10 bị Iran bắn hạ tham gia chiến dịch giải cứu phi công F-15

VOV.VN - Mỹ xác nhận một máy bay A-10 của nước này đã bị trúng hỏa lực Iran trong khi tham gia chiến dịch giải cứu tổ bay tiêm kích F-15 bị bắn rơi.

Mỹ công bố chi tiết chiến dịch giải cứu phi công bị bắn hạ tại Iran
Mỹ công bố chi tiết chiến dịch giải cứu phi công bị bắn hạ tại Iran

VOV.VN - Phát biểu tại Nhà Trắng trưa 6/4 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các quan chức an ninh cấp cao đã công bố những thông tin chi tiết về chiến dịch giải cứu hai phi công Mỹ trong vụ máy bay tiêm kích F-15E bị bắn rơi tại Iran.

Ông Trump hé lộ đề xuất từ Iran, cảnh báo giáng đòn mạnh nếu không nhượng bộ
Ông Trump hé lộ đề xuất từ Iran, cảnh báo giáng đòn mạnh nếu không nhượng bộ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nhà đàm phán Iran đã đưa ra một “đề xuất đáng kể” sau tối hậu thư mà ông đưa ra vào dịp Lễ Phục sinh, song nhấn mạnh rằng đề xuất này vẫn “chưa đủ”.

