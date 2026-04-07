Israel chuẩn bị phương án đánh hạ tầng Iran nếu nỗ lực đàm phán của Mỹ thất bại

Các nguồn tin Israel cho biết, Israel đã phê duyệt danh sách cập nhật các mục tiêu thuộc lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Iran, nhằm chuẩn bị cho kịch bản dự phòng nếu các nỗ lực ngoại giao của Mỹ không đạt kết quả.

Khói bốc lên sau một vụ nổ khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Tehran, Iran, ngày 2/3/2026. Ảnh: WANA/Reuters

Một quan chức an ninh Israel cho biết nước này đang chờ quyết định tiếp theo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về các bước đi sắp tới, song đồng thời đã xây dựng thêm các phương án cho những tuần tới, tùy thuộc vào việc có nhận được “đèn xanh” từ phía Mỹ hay không.

Nguồn tin thứ hai nhận định Israel tỏ ra hoài nghi về khả năng đạt được một thỏa thuận. Theo đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bày tỏ quan ngại trong các cuộc trao đổi gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt liên quan đến các đề xuất ngừng bắn.

Theo quan điểm của Israel, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải đi kèm điều kiện Iran bàn giao toàn bộ lượng urani đã làm giàu và cam kết chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu urani.

Theo nguồn tin, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào tối 5/4, sau khi hai phi công F-15 của Mỹ bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran được giải cứu.

Một nguồn tin nắm được nội dung cuộc trao đổi cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về triển vọng ngoại giao cũng như khả năng tăng cường phối hợp quân sự giữa Israel và Mỹ liên quan đến Iran.