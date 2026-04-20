Israel công bố bản đồ vùng an ninh tại miền Nam Lebanon

Thứ Hai, 21:54, 20/04/2026
VOV.VN - Ngày 19/4, quân đội Israel công bố bản đồ về tuyến phòng thủ mới trên lãnh thổ Lebanon, chỉ ít ngày sau khi lệnh ngừng bắn tại Lebanon có hiệu lực.

Theo bản đồ mà quân đội Israel công bố, vùng an ninh do nước này này thiết lập trải dài từ Đông sang Tây, với đường ranh giới bên trong lãnh thổ Lebanon cách biên giới Israel từ 5-10 km. Việc triển khai “vùng đệm” này, tương tự các “vùng đệm” mà Israel đã tạo ra ở Gaza và Syria.

Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố kèm theo bản đồ: “Năm sư đoàn, cùng với lực lượng hải quân Israel, đang hoạt động đồng thời tại tuyến phòng thủ ở miền Nam Lebanon để phá hủy các cơ sở của Hezbollah và ngăn chặn các mối đe dọa trực tiếp đối với các cộng đồng ở miền Bắc Israel”.

Israel công bố bản đồ vùng an ninh tại miền Nam Lebanon. (Nguồn: Reuters)

Israel đã phá hủy các làng mạc tại miền Nam Lebanon, sau thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah vào tháng 11/2024, cũng như trong cuộc xung đột mới nhất với lực lượng này từ ngày 2/3 vừa qua.

Quân đội Israel từ chối cho biết liệu những người Lebanon di tản có được quay trở lại khu vực này hay không. Trên thực địa, quân đội Israel đã ngăn cản người dân tiếp cận khu vực mà lực lượng này đã thiết lập.

Cũng trong hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho biết, quân đội đã được chỉ thị sử dụng toàn bộ lực lượng ở Lebanon, ngay cả trong thời gian ngừng bắn đang diễn ra, nếu phải đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào.

Hezbollah giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Lebanon

VOV.VN - Lực lượng Hezbollah ngày 19/3 tuyên bố đang giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Lebanon. Trong khi một nguồn tin địa phương cho biết, quân đội Israel đang tiến từ từ và phá hủy có hệ thống các thị trấn biên giới tại miền Nam Lebanon.

Thủ tướng Israel yêu cầu quân đội tiếp tục mở rộng chiến dịch ở miền Nam Lebanon
Thủ tướng Israel yêu cầu quân đội tiếp tục mở rộng chiến dịch ở miền Nam Lebanon

VOV.VN - Thủ tướng Israel hôm 29/3 đã yêu cầu quân đội nước này mở rộng hơn nữa các hoạt động ở miền Nam Lebanon, nhằm đảm bảo an ninh biên giới phía Bắc.

Thủ tướng Israel yêu cầu quân đội tiếp tục mở rộng chiến dịch ở miền Nam Lebanon

Thủ tướng Israel yêu cầu quân đội tiếp tục mở rộng chiến dịch ở miền Nam Lebanon

VOV.VN - Thủ tướng Israel hôm 29/3 đã yêu cầu quân đội nước này mở rộng hơn nữa các hoạt động ở miền Nam Lebanon, nhằm đảm bảo an ninh biên giới phía Bắc.

Israel tấn công các doanh trại quân đội ở miền Nam Syria
Israel tấn công các doanh trại quân đội ở miền Nam Syria

VOV.VN - Ngày 20/3, Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công các doanh trại của quân đội Syria để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Druze ở miền Nam Syria.

Israel tấn công các doanh trại quân đội ở miền Nam Syria

Israel tấn công các doanh trại quân đội ở miền Nam Syria

VOV.VN - Ngày 20/3, Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công các doanh trại của quân đội Syria để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Druze ở miền Nam Syria.

Quân đội Israel tiếp tục không kích vào Lebanon và Gaza
Quân đội Israel tiếp tục không kích vào Lebanon và Gaza

VOV.VN - Trong ngày 21/12, quân đội Israel mở thêm nhiều cuộc không kích vào 2 mặt trận này, làm ít nhất 4 người Palestine và 1 người Lebanon thiệt mạng.

Quân đội Israel tiếp tục không kích vào Lebanon và Gaza

Quân đội Israel tiếp tục không kích vào Lebanon và Gaza

VOV.VN - Trong ngày 21/12, quân đội Israel mở thêm nhiều cuộc không kích vào 2 mặt trận này, làm ít nhất 4 người Palestine và 1 người Lebanon thiệt mạng.

