Theo bản đồ mà quân đội Israel công bố, vùng an ninh do nước này này thiết lập trải dài từ Đông sang Tây, với đường ranh giới bên trong lãnh thổ Lebanon cách biên giới Israel từ 5-10 km. Việc triển khai “vùng đệm” này, tương tự các “vùng đệm” mà Israel đã tạo ra ở Gaza và Syria.

Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố kèm theo bản đồ: “Năm sư đoàn, cùng với lực lượng hải quân Israel, đang hoạt động đồng thời tại tuyến phòng thủ ở miền Nam Lebanon để phá hủy các cơ sở của Hezbollah và ngăn chặn các mối đe dọa trực tiếp đối với các cộng đồng ở miền Bắc Israel”.

Israel công bố bản đồ vùng an ninh tại miền Nam Lebanon. (Nguồn: Reuters)

Israel đã phá hủy các làng mạc tại miền Nam Lebanon, sau thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah vào tháng 11/2024, cũng như trong cuộc xung đột mới nhất với lực lượng này từ ngày 2/3 vừa qua.

Quân đội Israel từ chối cho biết liệu những người Lebanon di tản có được quay trở lại khu vực này hay không. Trên thực địa, quân đội Israel đã ngăn cản người dân tiếp cận khu vực mà lực lượng này đã thiết lập.

Cũng trong hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho biết, quân đội đã được chỉ thị sử dụng toàn bộ lực lượng ở Lebanon, ngay cả trong thời gian ngừng bắn đang diễn ra, nếu phải đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào.