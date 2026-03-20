Israel tấn công các doanh trại quân đội ở miền Nam Syria

Quân đội Israel tuyên bố đã nhằm mục tiêu vào sở chỉ huy và kho vũ khí của quân đội Syria ở miền Nam nước này, cho biết đây là phản ứng trước việc người Druze bị tấn công một ngày trước đó và Israel sẽ tiếp tục bảo vệ người Druze.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria hôm qua (19/3) đã báo cáo về các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ và các các bộ lạc địa phương với các phe phái Druze ở phía Tây tỉnh Sweida, miền Nam Syria.

Khói bốc lên ở Gaza sau cuộc không kích của Israel. (Ảnh: Reuters).

Vụ leo thang căng thẳng mới nhất giữa Israel và Syria, diễn ra trong bối cảnh xung đột đang tàn phá Trung Đông, sau khi Mỹ và Israel phát động tấn công Iran.

Tổng thống Syria Ahmed Al-Sharaa hôm nay cho biết, Syria nỗ lực không để cuốn vào cuộc xung đột Trung Động, khẳng định nước này đang sống hòa thuận với tất cả các quốc gia trong khu vực và trên phạm vi quốc tế.