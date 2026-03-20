Israel tấn công các doanh trại quân đội ở miền Nam Syria

Thứ Sáu, 23:13, 20/03/2026
VOV.VN - Ngày 20/3, Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công các doanh trại của quân đội Syria để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Druze ở miền Nam Syria.

Quân đội Israel tuyên bố đã nhằm mục tiêu vào sở chỉ huy và kho vũ khí của quân đội Syria ở miền Nam nước này, cho biết đây là phản ứng trước việc người Druze bị tấn công một ngày trước đó và Israel sẽ tiếp tục bảo vệ người Druze.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria hôm qua (19/3) đã báo cáo về các cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ và các các bộ lạc địa phương với các phe phái Druze ở phía Tây tỉnh Sweida, miền Nam Syria.

israel tan cong cac doanh trai quan doi o mien nam syria hinh anh 1
Khói bốc lên ở Gaza sau cuộc không kích của Israel. (Ảnh: Reuters).

Vụ leo thang căng thẳng mới nhất giữa Israel và Syria, diễn ra trong bối cảnh xung đột đang tàn phá Trung Đông, sau khi Mỹ và Israel phát động tấn công Iran.

Tổng thống Syria Ahmed Al-Sharaa hôm nay cho biết, Syria nỗ lực không để cuốn vào cuộc xung đột Trung Động, khẳng định nước này đang sống hòa thuận với tất cả các quốc gia trong khu vực và trên phạm vi quốc tế.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Israel tuyên bố bắn hạ chỉ huy tình báo Basij của Iran
Israel tuyên bố bắn hạ chỉ huy tình báo Basij của Iran

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 20/3 tuyên bố đã bắn hạ ông Esmail Ahmadi, người đứng đầu bộ phận tình báo của lực lượng bán quân sự Basij của Iran, trong một cuộc tấn công diễn ra hồi đầu tuần

Israel tuyên bố bắn hạ chỉ huy tình báo Basij của Iran

Israel tuyên bố bắn hạ chỉ huy tình báo Basij của Iran

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 20/3 tuyên bố đã bắn hạ ông Esmail Ahmadi, người đứng đầu bộ phận tình báo của lực lượng bán quân sự Basij của Iran, trong một cuộc tấn công diễn ra hồi đầu tuần

Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tập kích nhau dữ dội
Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tập kích nhau dữ dội

VOV.VN - Hôm nay, ngày thứ 21 của cuộc chiến Trung Đông, Ix-ra-en và I-ran tiếp tục phát động các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau, gây thiệt hại cả về người và vật chất cho đối phương

Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tập kích nhau dữ dội

Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tập kích nhau dữ dội

VOV.VN - Hôm nay, ngày thứ 21 của cuộc chiến Trung Đông, Ix-ra-en và I-ran tiếp tục phát động các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau, gây thiệt hại cả về người và vật chất cho đối phương

LĐBĐ Israel nhận án kỷ luật cực nặng từ FIFA
LĐBĐ Israel nhận án kỷ luật cực nặng từ FIFA

VOV.VN - LĐBĐ Israel (IFA) nhận án kỷ luật cực nặng từ FIFA sau các cáo buộc vi phạm quy định về phân biệt đối xử trong hệ thống bóng đá quốc tế.

LĐBĐ Israel nhận án kỷ luật cực nặng từ FIFA

LĐBĐ Israel nhận án kỷ luật cực nặng từ FIFA

VOV.VN - LĐBĐ Israel (IFA) nhận án kỷ luật cực nặng từ FIFA sau các cáo buộc vi phạm quy định về phân biệt đối xử trong hệ thống bóng đá quốc tế.

