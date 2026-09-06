Israel đẩy mạnh tấn công và chiếm giữ lãnh thổ Lebanon

Đặc biệt, truyền thông Israel tiết lộ quân đội nước này dự định lập một khu vực an ninh mới nằm sâu trong lãnh thổ quốc gia láng giềng, đồng nghĩa có thêm nhiều khu vực rộng lớn phía Nam Lebanon, bị chiếm giữ.

Một cuộc không kích của Israel vào Lebanon trước đây. Ảnh: AP.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo không quân nước này đã tiến hành các cuộc tập kích vào khu vực phía Nam Lebanon, đáp trả vụ Hezbollah phóng 2 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào binh sĩ Israel hoạt động tại khu vực Ali Taher Ridge ở Nam Lebanon sáng sớm nay (6/9).

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, quân đội Israel đẩy mạnh tấn công vào Lebanon, viện lý do bị Hezbollah gây hấn. Trước đó, Bộ Y tế Lebanon tối qua (5/9) cho biết, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào miền Nam và phía Đông nước này, đã khiến 4 người chết và 32 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, thương vong do đợt không kích mới nhất của quân đội Israel vào Lebanon sáng nay, chưa được công bố.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, đài KAN của Israel sáng 6/9 đưa tin quân đội nước đang cân nhắc thiết lập một vùng an ninh mới rộng từ 2-4km bên trong lãnh thổ Lebanon, như một phần của kế hoạch giảm quy mô lực lượng đồn trú Israel tại Lebanon. Hiện tại, quân đội Israel đang chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn nằm sâu hơn 10 km bên trong lãnh thổ Lebanon, trong đó có cao điểm chiến lược Ali Taher ở tỉnh Nabatieh.

Theo thống kê chính thức của Lebanon, kể từ khi giao tranh tái bùng phát ngày 2/3 đến nay, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã khiến hơn 4.000 người chết, hơn 12.000 người bị thương. Ngoài ra, hơn 1 triệu người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.