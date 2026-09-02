Al-Monitor: Israel sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân Iran nếu căng thẳng gia tăng

Các nguồn tin trên Al-Monitor (trang web tin tức độc lập chuyên cung cấp thông tin, báo cáo và phân tích chuyên sâu về khu vực Trung Đông) cho hay: Israel hiện đang nỗ lực tránh một cuộc đối đầu trực tiếp với Iran trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tuy nhiên, mặc dù Israel mong muốn duy trì nguyên trạng nhưng họ cũng sẵn sàng leo thang xung đột nếu tình hình đòi hỏi.

Hậu quả của một lần Israel không kích Tehran. Ảnh: Reuters.

Đồng thời, theo Al-Monitor, giới lãnh đạo Israel thừa nhận rằng chính quyền Iran có thể tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nhắm vào Israel do áp lực trong nước từ các phe phái cứng rắn hơn.

Do vậy, không quân Israel vẫn đang duy trì trạng thái cảnh giác cao độ. Nếu căng thẳng leo thang, các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ là mục tiêu hàng đầu của quân đội Israel, trong khi cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thông vận tải và các cơ quan chính phủ sẽ được coi là mục tiêu thứ yếu.

Đêm 1/9, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã thông báo về một loạt cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu tại Iran. Theo đài Press TV, các vụ nổ đã được ghi nhận dọc theo bờ biển phía nam của nước này, bao gồm cả trên đảo Qeshm và tại một số thành phố. Để đáp trả, các lực lượng Iran đã tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Jordan, Bahrain và Iraq.