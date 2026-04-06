Israel tuyên bố bắn hạ chỉ huy đơn vị bí mật thuộc Lực lượng Quds

Thứ Hai, 20:45, 06/04/2026
VOV.VN - Quân đội Israel hôm 6/4 cho biết đã bắn hạ hai quan chức cấp cao thuộc các đơn vị liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó có chỉ huy đơn vị bí mật thuộc Lực lượng Quds.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani, xác nhận một trong những người thiệt mạng là Asghar Bakeri, được cho là chỉ huy của một đơn vị bí mật thuộc Lực lượng Quds – nhánh hoạt động bên ngoài của IRGC.

israel tuyen bo ban ha chi huy don vi bi mat thuoc luc luong quds hinh anh 1
Cơ sở hạ tầng tại Tehran bị phá hủy do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Ảnh: AP

Israel cáo buộc ông Bakeri tham gia lên kế hoạch tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ, cũng như liên quan đến các hoạt động tại Israel, Syria và Lebanon.

Trong một diễn biến liên quan, IRGC xác nhận Thiếu tướng Majid Khademi, người đứng đầu Cục Tình báo của lực lượng này, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công vào sáng sớm cùng ngày. IRGC cho biết ông là một “chỉ huy được kính trọng”, với gần nửa thế kỷ phục vụ cho Cách mạng Hồi giáo.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết quân đội nước này đã thực hiện vụ tấn công ông Khademi, đồng thời cáo buộc ông là một trong những người chịu trách nhiệm liên quan đến các cuộc tấn công gây thương vong cho dân thường Israel. Ông Khademi cũng được cho là nhân vật cấp cao trong IRGC.

Kể từ khi xung đột bùng phát từ tháng 2/2026, Israel cho biết đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quan chức cấp cao thuộc IRGC, quân đội Iran và lực lượng bán quân sự Basij. Phía Israel cũng nhận định các chiến dịch quân sự gần đây đã gây thiệt hại đáng kể cho một số lĩnh vực công nghiệp của Iran, đồng thời cho biết các hoạt động này có thể tiếp tục trong thời gian tới.

Hồng Anh/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: Israel Iran Lực lượng Quds Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Israel tấn công Iran Israel bắn hạ chỉ huy Lực lượng Quds xung đột Iran
