Israel tấn công cơ sở năng lượng, Tehran cảnh báo khu vực sẽ "chìm trong bóng tối"

Thứ Hai, 21:33, 06/04/2026
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 6/4 cho biết nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hóa dầu South Pars tại thành phố Asaluyeh – một trong những trung tâm năng lượng quan trọng của Iran.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đây là “một cuộc tấn công mạnh mẽ” vào cơ sở được cho là đóng góp khoảng 50% sản lượng hóa dầu của Iran. Phía Iran trước đó cũng xác nhận cơ sở này đã bị tấn công.

israel tan cong co so nang luong, tehran canh bao khu vuc se chim trong bong toi hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz. Ảnh: AP

Giới chức Israel coi South Pars là mục tiêu chiến lược trong bối cảnh xung đột giữa hai bên tiếp tục leo thang. Trước đó, một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở liên quan đến khu vực này hồi tháng 3 đã dẫn tới các đợt đáp trả quy mô lớn từ Iran, nhắm vào hạ tầng dầu khí tại nhiều quốc gia vùng Vịnh.

Liên quan đến diễn biến này, người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani không bình luận chi tiết nhưng nhấn mạnh sẽ không có “ngoại lệ” nào đối với Iran ngay cả khi các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.

Trong khi đó, phía Iran cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng trên phạm vi khu vực.

Ông Ali Akbar Velayati, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran và là cựu Ngoại trưởng nước này, đã kêu gọi các nước Arab ngăn cản Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công các nhà máy điện của Iran.

Ông cảnh báo toàn bộ khu vực sẽ "chìm trong bóng tối" nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa và ném bom các nhà máy điện của Iran. “Để ngăn chặn khu vực mất điện, các nhà lãnh đạo của các nước Arab nên khiến ông Trump hiểu rằng việc gây hấn tại Vịnh Ba Tư không phải là một canh bạc”, ông Ali Akbar Velayati viết trên mạng xã hội.

Hồng Anh/VOV.VN (tổng hợp)
Iran tuyên bố sẽ mở eo biển Hormuz nếu được bồi thường thiệt hại do xung đột
VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Iran hôm 5/4 tuyên bố rằng eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược – sẽ chỉ được “mở lại” khi nước này được bồi thường đầy đủ các thiệt hại tài chính do xung đột. 

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Iran hôm 5/4 tuyên bố rằng eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược – sẽ chỉ được “mở lại” khi nước này được bồi thường đầy đủ các thiệt hại tài chính do xung đột. 

Vụ Iran bắn hạ chiến đấu cơ F-15E đặt ra nhiều câu hỏi cho Mỹ và Israel
VOV.VN - Trong nhiều tuần, các quan chức Mỹ cho rằng Washington vẫn duy trì khả năng kiểm soát không phận Iran. Tuy nhiên, sau khi một tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi, các đánh giá về năng lực phòng không của Iran bắt đầu thu hút sự chú ý nhiều hơn.

VOV.VN - Trong nhiều tuần, các quan chức Mỹ cho rằng Washington vẫn duy trì khả năng kiểm soát không phận Iran. Tuy nhiên, sau khi một tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi, các đánh giá về năng lực phòng không của Iran bắt đầu thu hút sự chú ý nhiều hơn.

Ông Trump dọa dội bom hạ tầng then chốt nếu Iran không mở eo biển Hormuz
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran, cho biết nước này có thể phải đối mặt với hành động quân sự nếu không đạt được thỏa thuận hoặc không mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran, cho biết nước này có thể phải đối mặt với hành động quân sự nếu không đạt được thỏa thuận hoặc không mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

