Israel tấn công cơ sở năng lượng, Tehran cảnh báo khu vực sẽ "chìm trong bóng tối"

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đây là “một cuộc tấn công mạnh mẽ” vào cơ sở được cho là đóng góp khoảng 50% sản lượng hóa dầu của Iran. Phía Iran trước đó cũng xác nhận cơ sở này đã bị tấn công.

Giới chức Israel coi South Pars là mục tiêu chiến lược trong bối cảnh xung đột giữa hai bên tiếp tục leo thang. Trước đó, một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở liên quan đến khu vực này hồi tháng 3 đã dẫn tới các đợt đáp trả quy mô lớn từ Iran, nhắm vào hạ tầng dầu khí tại nhiều quốc gia vùng Vịnh.

Liên quan đến diễn biến này, người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani không bình luận chi tiết nhưng nhấn mạnh sẽ không có “ngoại lệ” nào đối với Iran ngay cả khi các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.

Trong khi đó, phía Iran cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng trên phạm vi khu vực.

Ông Ali Akbar Velayati, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran và là cựu Ngoại trưởng nước này, đã kêu gọi các nước Arab ngăn cản Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công các nhà máy điện của Iran.

Ông cảnh báo toàn bộ khu vực sẽ "chìm trong bóng tối" nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa và ném bom các nhà máy điện của Iran. “Để ngăn chặn khu vực mất điện, các nhà lãnh đạo của các nước Arab nên khiến ông Trump hiểu rằng việc gây hấn tại Vịnh Ba Tư không phải là một canh bạc”, ông Ali Akbar Velayati viết trên mạng xã hội.