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Israel đặt “lằn ranh đỏ” với Hamas: Chưa giải giáp, chưa rút quân

Thứ Sáu, 21:14, 31/07/2026
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VOV.VN - Ngày 31/7, một quan chức Israel tuyên bố nước này sẽ không rút lực lượng khỏi khu vực được gọi là “Đường Vàng” nếu Hamas chưa giải giáp vũ khí.

Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Israel đối với thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố liên quan đến Gaza.

“Trước các thông tin về những tiến triển ngoại giao tại Dải Gaza, Israel tái khẳng định rằng sẽ không có việc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rút khỏi Đường Vàng hiện nay nếu Hamas không thực sự giải giáp”, quan chức này cho biết.

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Ảnh minh họa: EPA

Tuyên bố được đưa ra sau khi một quan chức Hamas nói rằng lực lượng này đã đồng ý giải giáp với điều kiện Israel thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn ký hồi tháng 10, bao gồm việc rút quân về Đường Vàng.

Đường Vàng là ranh giới mà quân đội Israel đã rút về theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025. Theo các nguồn tin quốc tế, khu vực này hiện bao phủ khoảng 53% diện tích Dải Gaza. Tuy nhiên, phạm vi kiểm soát thực tế của Israel được cho là đã mở rộng dần về phía bờ Địa Trung Hải, khiến không gian sinh sống của người dân Gaza tiếp tục bị thu hẹp.

Trước đó, ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được một “thỏa thuận lịch sử” nhằm bảo đảm việc giải giáp Hamas. Theo ông Trump, đây là bước đi quan trọng trong lộ trình hòa bình nhiều giai đoạn nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza và mở đường cho tiến trình tái thiết khu vực sau chiến tranh.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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