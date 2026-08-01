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Ông Trump khẳng định Israel hài lòng với kế hoạch hòa bình Gaza

Thứ Bảy, 06:08, 01/08/2026
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VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Trại David ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel "rất hài lòng" với khuôn khổ hòa bình do Mỹ thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.

Ông Trump gọi đây là "một bước đột phá lớn" và là cột mốc quan trọng trong việc triển khai Kế hoạch hòa bình 20 điểm của mình. 

Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Trại David bang Maryland, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đã đạt được sự đồng thuận với Israel về lộ trình phi quân sự hóa Gaza. Theo khuôn khổ do Nhà Trắng công bố trước đó, Hamas sẽ giải giáp hoàn toàn và từ bỏ quyền kiểm soát Dải Gaza theo từng giai đoạn. Sau khi quá trình giải giáp hoàn tất, lực lượng Israel sẽ rút quân, trong khi một Lực lượng Ổn định Quốc tế sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine để tiếp quản nhiệm vụ bảo đảm an ninh, tạo điều kiện để một chính quyền Palestine mới điều hành Gaza.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cho rằng việc đạt được thỏa thuận là kết quả của những thay đổi lớn trong khu vực sau cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Theo ông, nếu nhìn lại cách đây bốn hoặc năm tháng, gần như không ai tin Hamas có thể chấp nhận giải giáp.

Ông Trump thông báo thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Mỹ thông báo: "Israel rất hài lòng với thỏa thuận này... Nhiều người từng cho rằng đó là điều không thể, nhưng chúng tôi đã đạt được. Đây sẽ là một bước đột phá lớn mà trước đây không ai nghĩ có thể xảy ra”

Tuy nhiên, dù bày tỏ lạc quan, ông Trump cũng thừa nhận việc triển khai thỏa thuận sẽ không dễ dàng bởi tình hình tại Gaza rất phức tạp. Trong khi đó, những phản ứng từ các bên liên quan cho thấy vẫn còn nhiều khác biệt về cách thức thực hiện.

Một quan chức cấp cao của Hamas cho biết lực lượng này chỉ bắt đầu giao nộp vũ khí sau khi Israel thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được trước đó, bao gồm chấm dứt chiến dịch quân sự và rút quân khỏi Gaza.

Ở chiều ngược lại, một quan chức Israel khẳng định lập trường của Tel Aviv không thay đổi, đó là lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ không rút khỏi các vị trí hiện nay cho đến khi Hamas thực hiện việc giải giáp thực chất. Đến nay, Chính phủ Israel vẫn chưa chính thức xác nhận nội dung thỏa thuận, trong khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia nước này đã công khai phản đối kế hoạch và kêu gọi tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas.

Trên thực địa, bạo lực cũng chưa có dấu hiệu lắng dịu. Chỉ vài giờ sau khi ông Trump công bố kế hoạch, giới chức y tế Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn, khiến ít nhất một người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Người dân Gaza cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng thực thi thỏa thuận, cho rằng điều kiện tiên quyết phải là lệnh ngừng bắn được thực hiện đầy đủ và quân đội Israel rút khỏi Dải Gaza.

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Nhà Trắng công bố lộ trình phi quân sự hóa Gaza

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 30/7 đã công bố một khuôn khổ mới nhằm phi quân sự hóa Dải Gaza, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, giới chức Mỹ thừa nhận việc thực thi kế hoạch vẫn phụ thuộc vào việc cả hai bên thực hiện đầy đủ các cam kết đã đề ra. 

Quang Trung/VOV-Washington
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