Ngoại trưởng Iran: Mỹ muốn đàm phán do không đạt mục tiêu chiến tranh

Trả lời phỏng vấn một phóng viên của truyền hình nhà nước Nga, ông Araghchi nói: “Họ (Mỹ - ND) không đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Đó là lý do họ đề nghị đàm phán. Chúng tôi hiện đang cân nhắc điều này”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Ông Araghchi đang có mặt tại St. Petersburg, Nga - nơi ông có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các quan chức cấp cao khác.

Trước câu hỏi về sự hỗ trợ của Nga, Ngoại trưởng Iran cho biết: “Iran và Nga là các đối tác chiến lược” và hai nước “luôn ủng hộ lẫn nhau”.

“Sự hợp tác của chúng tôi sẽ tiếp tục”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump đã họp trong ngày 27/4 và đang thảo luận về đề xuất của Iran liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz.

Trước đó, theo các quan chức khu vực nắm được nội dung đàm phán, Iran đề nghị chấm dứt việc kiểm soát chặt tuyến hàng hải huyết mạch này mà không gắn với vấn đề hạt nhân – điểm mấu chốt trong các yêu cầu của Mỹ. Đổi lại, Iran muốn Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng và hoạt động hàng hải của mình.

Tuy nhiên, bà Leavitt không cung cấp thêm chi tiết về kết quả cuộc thảo luận cũng như cách phía Mỹ đang tiếp nhận đề xuất trên. Thay vào đó, bà cho biết Tổng thống Trump sẽ trực tiếp lên tiếng về vấn đề trong thời gian tới.