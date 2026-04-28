Ngoại trưởng Iran: Mỹ muốn đàm phán do không đạt mục tiêu chiến tranh

Thứ Ba, 05:31, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 27/4 cho biết Mỹ muốn nối lại đàm phán vì không đạt được các mục tiêu trong cuộc chiến chống lại Tehran.

Trả lời phỏng vấn một phóng viên của truyền hình nhà nước Nga, ông Araghchi nói: “Họ (Mỹ - ND) không đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Đó là lý do họ đề nghị đàm phán. Chúng tôi hiện đang cân nhắc điều này”.

ngoai truong iran my muon dam phan do khong dat muc tieu chien tranh hinh anh 1
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Ông Araghchi đang có mặt tại St. Petersburg, Nga - nơi ông có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các quan chức cấp cao khác.

Trước câu hỏi về sự hỗ trợ của Nga, Ngoại trưởng Iran cho biết: “Iran và Nga là các đối tác chiến lược” và hai nước “luôn ủng hộ lẫn nhau”. 

“Sự hợp tác của chúng tôi sẽ tiếp tục”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump đã họp trong ngày 27/4 và đang thảo luận về đề xuất của Iran liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz.

Trước đó, theo các quan chức khu vực nắm được nội dung đàm phán, Iran đề nghị chấm dứt việc kiểm soát chặt tuyến hàng hải huyết mạch này mà không gắn với vấn đề hạt nhân – điểm mấu chốt trong các yêu cầu của Mỹ. Đổi lại, Iran muốn Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng và hoạt động hàng hải của mình.

Tuy nhiên, bà Leavitt không cung cấp thêm chi tiết về kết quả cuộc thảo luận cũng như cách phía Mỹ đang tiếp nhận đề xuất trên. Thay vào đó, bà cho biết Tổng thống Trump sẽ trực tiếp lên tiếng về vấn đề trong thời gian tới.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: AP
Ngoại trưởng Rubio chỉ ra rào cản lớn nhất với thỏa thuận Mỹ - Iran
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nêu điều mà ông cho là trở ngại lớn nhất trong việc đạt được một thỏa thuận với Iran, trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News hôm 27/4.

Ngoại trưởng Iran thăm Nga: Hé lộ nỗ lực phá bế tắc đàm phán với Mỹ
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết chuyến công du tới St. Petersburg, nơi ông dự kiến hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, là "cơ hội thuận lợi" để hai bên trao đổi về những diễn biến liên quan đến cuộc chiến hiện nay.

Iran đề xuất tách eo biển Hormuz khỏi thỏa thuận hạt nhân
VOV.VN - Iran đang tìm cách tháo gỡ nút thắt tại eo biển Hormuz bằng một đề xuất mới gửi tới Mỹ, song cách tiếp cận này lại cho thấy khoảng cách chiến lược giữa hai bên vẫn chưa thể thu hẹp.

