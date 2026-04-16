Israel phá hủy cây cầu huyết mạch, cô lập miền Nam Lebanon

Thứ Năm, 22:36, 16/04/2026
VOV.VN - Israel ngày 16/4 tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Lebanon, trong đó một cuộc tấn công đã phá hủy cây cầu cuối cùng nối miền Nam Lebanon với phần còn lại của đất nước.

Sau khi cuộc xung đột Israel và Hezbollah tái bùng phát từ đầu tháng 3/2026, Israel đã phá hủy hàng loạt cây cầu bắc qua sông Litani, nối miền Nam Lebanon với phần còn lại của nước này, đồng thời nhiều lần tuyên bố sẽ tạo ra “vùng đệm” tại miền Nam Lebanon kéo dài đến sông Litani.

israel pha huy cay cau huyet mach, co lap mien nam lebanon hinh anh 1
Israel phá hủy cây cầu huyết mạch, cô lập miền Nam Lebanon. Ảnh: AJ

Ngoài phá hủy cây cầu cuối cùng nối miền Nam Lebanon với phần còn lại của nước này, các cuộc tấn công của Israel trong hôm nay, cũng nhằm vào tuyến đường nối Thủ đô Beirut của Lebanon với Thủ đô Damascus của Syria, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các nhà lãnh đạo Israel và Lebanon dự kiến ​​sẽ có cuộc điện đàm trực tiếp trong hôm nay sau gần 34 năm. Tuy nhiên, phía Lebanon chưa xác nhận về việc điện đàm với Israel.

Trong một phát biểu đưa ra sau đó, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun nhấn mạnh tầm quan trọng của một thỏa thuận ngừng bắn trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Israel. Ông Joseph Aoun cũng nhắc lại việc kiểm soát vũ khí của nhà nước, tức là giải giáp các nhóm vũ trang, trong đó có Hezbollah.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf cũng khẳng định lệnh ngừng bắn ở Lebanon quan trọng không kém so với ở Iran, trong cuộc điện đàm diễn ra hôm nay với người đồng cấp Lebanon Nabih Berri.

MInh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Israel Lebanon Hezbollah Trung Đông
Tin liên quan

Hezbollah: Lebanon chia rẽ khi đàm phán với Israel
Hezbollah: Lebanon chia rẽ khi đàm phán với Israel

VOV.VN - Tổ chức Hồi giáo Hezbollah hôm 15/4 tuyên bố quyết định của chính phủ Lebanon tổ chức đàm phán với Israel là “một tội lỗi quốc gia”, đồng thời cảnh báo động thái này có thể làm gia tăng chia rẽ trong nước.

Hezbollah: Lebanon chia rẽ khi đàm phán với Israel

Hezbollah: Lebanon chia rẽ khi đàm phán với Israel

VOV.VN - Tổ chức Hồi giáo Hezbollah hôm 15/4 tuyên bố quyết định của chính phủ Lebanon tổ chức đàm phán với Israel là “một tội lỗi quốc gia”, đồng thời cảnh báo động thái này có thể làm gia tăng chia rẽ trong nước.

Toàn cảnh quốc tế sáng 16/4: Iran tuyên bố có chiến thuật mới đối phó Mỹ-Israel
Toàn cảnh quốc tế sáng 16/4: Iran tuyên bố có chiến thuật mới đối phó Mỹ-Israel

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định chưa sử dụng toàn bộ năng lực quân sự, đang phát triển các chiến thuật mới mà đối thủ khó đối phó, đồng thời cảnh báo sẽ phô diễn những năng lực “không thể hình dung” nếu chiến tranh kéo dài.

Toàn cảnh quốc tế sáng 16/4: Iran tuyên bố có chiến thuật mới đối phó Mỹ-Israel

Toàn cảnh quốc tế sáng 16/4: Iran tuyên bố có chiến thuật mới đối phó Mỹ-Israel

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định chưa sử dụng toàn bộ năng lực quân sự, đang phát triển các chiến thuật mới mà đối thủ khó đối phó, đồng thời cảnh báo sẽ phô diễn những năng lực “không thể hình dung” nếu chiến tranh kéo dài.

Ông Trump sẵn sàng ủng hộ chấm dứt xung đột Israel - Hezbollah
Ông Trump sẵn sàng ủng hộ chấm dứt xung đột Israel - Hezbollah

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump hoan nghênh việc chấm dứt xung đột Israel - Hezbollah như một phần của thỏa thuận hòa bình rộng hơn giữa Israel và Lebanon, nhưng chưa đưa ra yêu cầu cụ thể.

Ông Trump sẵn sàng ủng hộ chấm dứt xung đột Israel - Hezbollah

Ông Trump sẵn sàng ủng hộ chấm dứt xung đột Israel - Hezbollah

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump hoan nghênh việc chấm dứt xung đột Israel - Hezbollah như một phần của thỏa thuận hòa bình rộng hơn giữa Israel và Lebanon, nhưng chưa đưa ra yêu cầu cụ thể.

