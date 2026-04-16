Hezbollah: Lebanon chia rẽ khi đàm phán với Israel

Tuyên bố trên phản ánh sự phân cực sâu sắc tại Lebanon, khi nhóm chiến binh Hezbollah được Iran hậu thuẫn đang giao tranh với Israel.

Israel không kích vị trí của Hezbollah ở Lebanon. Ảnh: Euronews.

Nghị sĩ Hezbollah Hassan Fadlallah cho biết cuộc gặp do Mỹ làm trung gian hôm 14/4 giữa đại sứ Lebanon tại Washington và người đồng cấp Israel không phản ánh bản sắc quốc gia của Lebanon hay "sự lựa chọn của người dân nước này".

Cuộc gặp do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chủ trì là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên trong nhiều thập kỷ giữa hai quốc gia vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ khi Israel được thành lập năm 1948.

Cả hai bên đều cho biết các cuộc đàm phán diễn ra tích cực, dù trước đó Israel đã loại trừ khả năng thảo luận về yêu cầu ngừng bắn của Lebanon trong cuộc chiến bùng nổ vào ngày 2/3 khi Hezbollah nổ súng ủng hộ Iran.

Bình luận về diễn biến này, ông Fadlallah đặt câu hỏi: “Chính phủ không nhận ra mối nguy hiểm của những gì họ đã làm sao? Và liệu họ có hiểu rằng họ đã đi vào con đường sai lầm, chỉ dẫn đến việc gia tăng sự chia rẽ giữa người dân Lebanon?”

Cuộc gặp hôm 14/4 diễn ra vào thời điểm một tuần sau khi thiết lập được lệnh ngừng bắn giữa một bên là Mỹ - Israel và một bên là Iran.

Nhà nước Lebanon đã tìm cách giải giáp Hezbollah một cách hòa bình kể từ cuộc chiến năm 2024. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực nào nhằm giải giáp lực lượng này bằng vũ lực đều có nguy cơ làm bùng phát xung đột tại quốc gia từng trải qua nội chiến giai đoạn 1975–1990. Trước đó, năm 2008, các động thái của chính phủ Lebanon được phương Tây hậu thuẫn nhằm vào Hezbollah đã dẫn tới một cuộc xung đột ngắn tại nước này.