  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hezbollah: Lebanon chia rẽ khi đàm phán với Israel

Thứ Năm, 11:53, 16/04/2026
VOV.VN - Tổ chức Hồi giáo Hezbollah hôm 15/4 tuyên bố quyết định của chính phủ Lebanon tổ chức đàm phán với Israel là “một tội lỗi quốc gia”, đồng thời cảnh báo động thái này có thể làm gia tăng chia rẽ trong nước.

Tuyên bố trên phản ánh sự phân cực sâu sắc tại Lebanon, khi nhóm chiến binh Hezbollah được Iran hậu thuẫn đang giao tranh với Israel.

hezbollah lebanon chia re khi dam phan voi israel hinh anh 1
Israel không kích vị trí của Hezbollah ở Lebanon. Ảnh: Euronews.

Nghị sĩ Hezbollah Hassan Fadlallah cho biết cuộc gặp do Mỹ làm trung gian hôm 14/4 giữa đại sứ Lebanon tại Washington và người đồng cấp Israel không phản ánh bản sắc quốc gia của Lebanon hay "sự lựa chọn của người dân nước này".

Cuộc gặp do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chủ trì là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên trong nhiều thập kỷ giữa hai quốc gia vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ khi Israel được thành lập năm 1948. 

Cả hai bên đều cho biết các cuộc đàm phán diễn ra tích cực, dù trước đó Israel đã loại trừ khả năng thảo luận về yêu cầu ngừng bắn của Lebanon trong cuộc chiến bùng nổ vào ngày 2/3 khi Hezbollah nổ súng ủng hộ Iran.

Bình luận về diễn biến này, ông Fadlallah đặt câu hỏi: “Chính phủ không nhận ra mối nguy hiểm của những gì họ đã làm sao? Và liệu họ có hiểu rằng họ đã đi vào con đường sai lầm, chỉ dẫn đến việc gia tăng sự chia rẽ giữa người dân Lebanon?”

Cuộc gặp hôm 14/4 diễn ra vào thời điểm một tuần sau khi thiết lập được lệnh ngừng bắn giữa một bên là Mỹ - Israel và một bên là Iran.

Nhà nước Lebanon đã tìm cách giải giáp Hezbollah một cách hòa bình kể từ cuộc chiến năm 2024. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực nào nhằm giải giáp lực lượng này bằng vũ lực đều có nguy cơ làm bùng phát xung đột tại quốc gia từng trải qua nội chiến giai đoạn 1975–1990. Trước đó, năm 2008, các động thái của chính phủ Lebanon được phương Tây hậu thuẫn nhằm vào Hezbollah đã dẫn tới một cuộc xung đột ngắn tại nước này.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
Tin liên quan

UAE - Iran hội đàm cấp cao lần đầu tiên kể từ khi nổ ra xung đột ở Trung Đông
UAE - Iran hội đàm cấp cao lần đầu tiên kể từ khi nổ ra xung đột ở Trung Đông

VOV.VN - Phó Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, đã có cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf kể từ khi nổ ra xung đột Mỹ - Iran, sự kiện kéo theo việc Iran nã hỏa lực vào UAE.

UAE - Iran hội đàm cấp cao lần đầu tiên kể từ khi nổ ra xung đột ở Trung Đông

UAE - Iran hội đàm cấp cao lần đầu tiên kể từ khi nổ ra xung đột ở Trung Đông

VOV.VN - Phó Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, đã có cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf kể từ khi nổ ra xung đột Mỹ - Iran, sự kiện kéo theo việc Iran nã hỏa lực vào UAE.

Iran và Mỹ đang trao đổi thông điệp thông qua trung gian Pakistan
Iran và Mỹ đang trao đổi thông điệp thông qua trung gian Pakistan

VOV.VN - Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran ngày 15/4 cho biết, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua các trung gian hòa giải Pakistan sau khi các cuộc đàm phán thất bại vào cuối tuần qua.

Iran và Mỹ đang trao đổi thông điệp thông qua trung gian Pakistan

Iran và Mỹ đang trao đổi thông điệp thông qua trung gian Pakistan

VOV.VN - Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran ngày 15/4 cho biết, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua các trung gian hòa giải Pakistan sau khi các cuộc đàm phán thất bại vào cuối tuần qua.

Israel và Lebanon đàm phán trực tiếp: Đột phá ngoại giao sau hơn 3 thập kỷ
Israel và Lebanon đàm phán trực tiếp: Đột phá ngoại giao sau hơn 3 thập kỷ

VOV.VN - Một tín hiệu lạc quan vừa phát đi từ thủ đô Washington, Mỹ khi Israel và Lebanon - hai quốc gia vốn chưa có quan hệ ngoại giao - chính thức đồng ý khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp. Đây được coi là bước tiến lịch sử, mở ra hy vọng chấm dứt chuỗi xung đột đẫm máu tại khu vực biên giới suốt thời gian qua.

Israel và Lebanon đàm phán trực tiếp: Đột phá ngoại giao sau hơn 3 thập kỷ

Israel và Lebanon đàm phán trực tiếp: Đột phá ngoại giao sau hơn 3 thập kỷ

VOV.VN - Một tín hiệu lạc quan vừa phát đi từ thủ đô Washington, Mỹ khi Israel và Lebanon - hai quốc gia vốn chưa có quan hệ ngoại giao - chính thức đồng ý khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp. Đây được coi là bước tiến lịch sử, mở ra hy vọng chấm dứt chuỗi xung đột đẫm máu tại khu vực biên giới suốt thời gian qua.

