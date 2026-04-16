Ông Trump sẵn sàng ủng hộ chấm dứt xung đột Israel - Hezbollah

Quan chức này cũng nhấn mạnh rằng một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah không nằm trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Trước đó, Iran yêu cầu đây như một điều kiện quay lại đàm phán. Ngoại trưởng Marco Rubio đã chủ trì vòng đối thoại cấp cao đầu tiên sau nhiều thập kỷ giữa Israel và Lebanon.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết giao tranh hiện tập trung tại thị trấn chiến lược Bint Jbeil, nơi quân đội Israel đang chuẩn bị “xóa sổ một thành trì lớn của Hezbollah”. Ông cũng chỉ đạo mở rộng vùng an ninh tại miền Nam Lebanon và tiến về phía Đông, đồng thời khẳng định Israel đang đàm phán với Lebanon với hai mục tiêu: giải giáp Hezbollah và đạt được hòa bình bền vững.

Ngoài ra, Thủ tướng Netanyahu cho biết Mỹ đang cập nhật cho Israel về các cuộc đàm phán với Iran, đồng thời khẳng định Israel đã sẵn sàng cho mọi kịch bản nếu xung đột với Iran tái diễn.