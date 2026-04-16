Thủ tướng Israel Netanyahu dự kiến điện đàm với Tổng thống Lebanon

Thứ Năm, 16:45, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phát biểu trên Đài phát thanh Quân đội mới đây, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Israel Gila Gamliel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun trong ngày 16/4.

“Đây sẽ là cuộc trao đổi đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau nhiều năm gián đoạn đối thoại. Chúng tôi hy vọng bước đi này có thể mở ra triển vọng hướng tới ổn định và thịnh vượng", bà Gamliel nhấn mạnh.

Tuyên bố của bà Gamliel được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải một bài viết trên mạng xã hội cho biết lãnh đạo Israel và Lebanon sẽ có cuộc điện đàm trong ngày. Dù vậy, ông Trump không tiết lộ danh tính cụ thể của các bên tham gia.

thu tuong israel netanyahu du kien dien dam voi tong thong lebanon hinh anh 1
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, ngay sau đó, một số hãng truyền thông dẫn lời quan chức Lebanon cho biết Beirut chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về cuộc điện đàm sắp diễn ra với phía Israel.

Trước đó, đầu tuần này, các đại diện cấp cao của Israel và Lebanon đã có cuộc gặp tại Washington D.C. với Mỹ làm trung gian. Đây được xem là cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất giữa hai bên trong thời gian qua. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu cho thấy một thỏa thuận ngừng bắn trong xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn có thể sớm được xúc tiến.

Israel tan cong Hezbollah, Israel khong kich Lebanon 9-2024, -euronews.jpg

Hezbollah: Lebanon chia rẽ khi đàm phán với Israel

VOV.VN - Tổ chức Hồi giáo Hezbollah hôm 15/4 tuyên bố quyết định của chính phủ Lebanon tổ chức đàm phán với Israel là “một tội lỗi quốc gia”, đồng thời cảnh báo động thái này có thể làm gia tăng chia rẽ trong nước.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Lebanon và Israel đàm phán trực tiếp đầu tiên sau hàng chục năm tại Washington
Lebanon và Israel đàm phán trực tiếp đầu tiên sau hàng chục năm tại Washington

VOV.VN - Các đại diện Israel và Lebanon hôm 14/4 đã tiến hành đàm phán tại thủ đô Washington dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 1993, diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah tại Lebanon.

Lebanon và Israel đàm phán trực tiếp đầu tiên sau hàng chục năm tại Washington

Lebanon và Israel đàm phán trực tiếp đầu tiên sau hàng chục năm tại Washington

VOV.VN - Các đại diện Israel và Lebanon hôm 14/4 đã tiến hành đàm phán tại thủ đô Washington dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 1993, diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah tại Lebanon.

Israel và Hezbollah đụng độ tại một ngôi làng chiến lược ở miền Nam Lebanon
Israel và Hezbollah đụng độ tại một ngôi làng chiến lược ở miền Nam Lebanon

VOV.VN - Giao tranh dữ dội đã làm rung chuyển thị trấn Bint Jbeil chiến lược ở miền Nam Lebanon vào hôm qua (13/4), khi quân đội Israel bao vây khu vực này, trong khi các chiến binh Hezbollah phóng tên lửa vào binh lính Israel.

Israel và Hezbollah đụng độ tại một ngôi làng chiến lược ở miền Nam Lebanon

Israel và Hezbollah đụng độ tại một ngôi làng chiến lược ở miền Nam Lebanon

VOV.VN - Giao tranh dữ dội đã làm rung chuyển thị trấn Bint Jbeil chiến lược ở miền Nam Lebanon vào hôm qua (13/4), khi quân đội Israel bao vây khu vực này, trong khi các chiến binh Hezbollah phóng tên lửa vào binh lính Israel.

Israel và Lebanon đàm phán trực tiếp: Đột phá ngoại giao sau hơn 3 thập kỷ
Israel và Lebanon đàm phán trực tiếp: Đột phá ngoại giao sau hơn 3 thập kỷ

VOV.VN - Một tín hiệu lạc quan vừa phát đi từ thủ đô Washington, Mỹ khi Israel và Lebanon - hai quốc gia vốn chưa có quan hệ ngoại giao - chính thức đồng ý khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp. Đây được coi là bước tiến lịch sử, mở ra hy vọng chấm dứt chuỗi xung đột đẫm máu tại khu vực biên giới suốt thời gian qua.

Israel và Lebanon đàm phán trực tiếp: Đột phá ngoại giao sau hơn 3 thập kỷ

Israel và Lebanon đàm phán trực tiếp: Đột phá ngoại giao sau hơn 3 thập kỷ

VOV.VN - Một tín hiệu lạc quan vừa phát đi từ thủ đô Washington, Mỹ khi Israel và Lebanon - hai quốc gia vốn chưa có quan hệ ngoại giao - chính thức đồng ý khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp. Đây được coi là bước tiến lịch sử, mở ra hy vọng chấm dứt chuỗi xung đột đẫm máu tại khu vực biên giới suốt thời gian qua.

