Thủ tướng Israel Netanyahu dự kiến điện đàm với Tổng thống Lebanon

“Đây sẽ là cuộc trao đổi đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau nhiều năm gián đoạn đối thoại. Chúng tôi hy vọng bước đi này có thể mở ra triển vọng hướng tới ổn định và thịnh vượng", bà Gamliel nhấn mạnh.

Tuyên bố của bà Gamliel được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải một bài viết trên mạng xã hội cho biết lãnh đạo Israel và Lebanon sẽ có cuộc điện đàm trong ngày. Dù vậy, ông Trump không tiết lộ danh tính cụ thể của các bên tham gia.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, ngay sau đó, một số hãng truyền thông dẫn lời quan chức Lebanon cho biết Beirut chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về cuộc điện đàm sắp diễn ra với phía Israel.

Trước đó, đầu tuần này, các đại diện cấp cao của Israel và Lebanon đã có cuộc gặp tại Washington D.C. với Mỹ làm trung gian. Đây được xem là cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhất giữa hai bên trong thời gian qua. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu cho thấy một thỏa thuận ngừng bắn trong xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn có thể sớm được xúc tiến.