Israel tấn công 5 thị trấn ở miền Nam Lebanon

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon cho biết, xe tăng Israel đã bắn hai quả đạn pháo về phía một ngôi nhà tại thị trấn Mayfadoun thuộc quận Nabatieh.

Tại quận Marjayoun, pháo binh Israel nhắm mục tiêu vào các thị trấn Tallousa và Bani Hayyan, kèm theo hỏa lực súng máy hướng về Tallousa.

Khói bốc lên từ miền nam Lebanon sau các cuộc tấn công của Israel, nhìn từ Nabatieh, Lebanon, ngày 2/6/2026. ( Ảnh Reuters)

Tại quận Tyre, pháo binh đã bắn vào thị trấn Majdal Zoun, trong khi lực lượng bộ binh bắn súng máy về phía con đường chính dẫn đến thị trấn Al-Mansouri.

Truyền thông Lebanon cũng đưa tin về các máy bay không người lái của Israel, bay ở độ cao thấp trên bầu trời Thủ đô Beirut, nhưng không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.

Các cuộc tấn công diễn ra bất chấp một thỏa thuận khung ba bên được Lebanon, Israel và Mỹ ký vào tháng 6/2026, trong đó quy định việc Israel rút khỏi miền Nam Lebanon, song song với việc triển khai quân đội Lebanon tại những khu vực Israel rút quân.

Israel tiếp tục chiếm đóng các khu vực ở miền Nam Lebanon, một số khu vực đã bị chiếm giữ từ hàng chục năm trước và một số khác bị chiếm giữ trong các cuộc xung đột những năm gần đây.