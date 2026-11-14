English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel tấn công 5 thị trấn ở miền Nam Lebanon

Thứ Bảy, 06:03, 14/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo truyền thông Lebanon, quân đội Israel hôm qua (13/11) đã tiến hành các cuộc tấn công vào 5 thị trấn ở miền Nam nước này, trong khi máy bay không người lái bay ở độ cao thấp trên bầu trời Thủ đô Beirut.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon cho biết, xe tăng Israel đã bắn hai quả đạn pháo về phía một ngôi nhà tại thị trấn Mayfadoun thuộc quận Nabatieh.

Tại quận Marjayoun, pháo binh Israel nhắm mục tiêu vào các thị trấn Tallousa và Bani Hayyan, kèm theo hỏa lực súng máy hướng về Tallousa.

israel tan cong 5 thi tran o mien nam lebanon hinh anh 1
Khói bốc lên từ miền nam Lebanon sau các cuộc tấn công của Israel, nhìn từ Nabatieh, Lebanon, ngày 2/6/2026. ( Ảnh Reuters)

Tại quận Tyre, pháo binh đã bắn vào thị trấn Majdal Zoun, trong khi lực lượng bộ binh bắn súng máy về phía con đường chính dẫn đến thị trấn Al-Mansouri.

Truyền thông Lebanon cũng đưa tin về các máy bay không người lái của Israel, bay ở độ cao thấp trên bầu trời Thủ đô Beirut, nhưng không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.

Các cuộc tấn công diễn ra bất chấp một thỏa thuận khung ba bên được Lebanon, Israel và Mỹ ký vào tháng 6/2026, trong đó quy định việc Israel rút khỏi miền Nam Lebanon, song song với việc triển khai quân đội Lebanon tại những khu vực Israel rút quân.

Israel tiếp tục chiếm đóng các khu vực ở miền Nam Lebanon, một số khu vực đã bị chiếm giữ từ hàng chục năm trước và một số khác bị chiếm giữ trong các cuộc xung đột những năm gần đây.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ bác tuyên bố của Iran về vụ tấn công radar ở Bahrain
Mỹ bác tuyên bố của Iran về vụ tấn công radar ở Bahrain

VOV.VN - Quân đội Mỹ bác bỏ tuyên bố của Iran về việc phá hủy hệ thống radar cảnh báo sớm của Washington tại Bahrain, khẳng định đã đánh chặn 2 máy bay không người lái của Tehran và không ghi nhận thiệt hại.

Mỹ bác tuyên bố của Iran về vụ tấn công radar ở Bahrain

Mỹ bác tuyên bố của Iran về vụ tấn công radar ở Bahrain

VOV.VN - Quân đội Mỹ bác bỏ tuyên bố của Iran về việc phá hủy hệ thống radar cảnh báo sớm của Washington tại Bahrain, khẳng định đã đánh chặn 2 máy bay không người lái của Tehran và không ghi nhận thiệt hại.

Bí mật dưới lòng đất giúp Iran duy trì kho tên lửa giữa bão hỏa lực của Mỹ
Bí mật dưới lòng đất giúp Iran duy trì kho tên lửa giữa bão hỏa lực của Mỹ

VOV.VN - Iran đang chuyển các dây chuyền sản xuất tên lửa xuống những cơ sở ngầm dưới lòng núi, nhằm bảo vệ năng lực quân sự trước các đợt không kích của Mỹ và Israel.

Bí mật dưới lòng đất giúp Iran duy trì kho tên lửa giữa bão hỏa lực của Mỹ

Bí mật dưới lòng đất giúp Iran duy trì kho tên lửa giữa bão hỏa lực của Mỹ

VOV.VN - Iran đang chuyển các dây chuyền sản xuất tên lửa xuống những cơ sở ngầm dưới lòng núi, nhằm bảo vệ năng lực quân sự trước các đợt không kích của Mỹ và Israel.

Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào trạm radar cảnh báo sớm của Mỹ ở Bahrain
Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào trạm radar cảnh báo sớm của Mỹ ở Bahrain

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 13/11 cho biết đã nhắm mục tiêu vào một trạm radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain. Đây là tuyên bố đầu tiên của Tehran về một cuộc tấn công nhắm vào các tài sản quân sự của Mỹ tại một quốc gia vùng Vịnh kể từ đầu tháng 9.

Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào trạm radar cảnh báo sớm của Mỹ ở Bahrain

Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào trạm radar cảnh báo sớm của Mỹ ở Bahrain

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 13/11 cho biết đã nhắm mục tiêu vào một trạm radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain. Đây là tuyên bố đầu tiên của Tehran về một cuộc tấn công nhắm vào các tài sản quân sự của Mỹ tại một quốc gia vùng Vịnh kể từ đầu tháng 9.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ