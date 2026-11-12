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Israel tấn công bệnh viện ở Gaza, 6 người thiệt mạng

Thứ Năm, 17:42, 12/11/2026
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VOV.VN - Ít nhất 6 người được xác định đã thiệt mạng trong cuộc tấn công do quân đội Israel tiến hành vào một bệnh viện ở dải Gaza trong sáng sớm 12/11.

 

Cơ quan phòng vệ dân sự dải Gaza cho biết bệnh viện vừa bị tập kích là Nasser, ở bên trong thành phố Khan Younis, phía Nam dải Gaza. Ngoài ít nhất 6 người được xác định đã thiệt mạng, cuộc tấn công còn khiến hơn 20 người khác bị thương, trong đó có một số trường hợp nguy kịch. Tuy nhiên, danh tính của các nạn nhân không được đề cập.

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Israel tấn công Gaza. Ảnh: AP

Cả Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cơ quan an ninh Shin Bet, đều đã lên tiếng xác nhận đòn tập kích. Hai cơ quan an ninh hàng đầu Israel khẳng định cuộc tấn công nhằm tiêu diệt Muhammad Abu Ismail, Tư lệnh lữ đoàn Khan Younis của Phong trào Hamas lẩn trốn bên trong bệnh viện Nasser. Tuy nhiên, số phận của người này chưa được xác định.

Về lý thuyết, dải Gaza vẫn đang trong lệnh ngừng bắn toàn diện do Mỹ bảo trợ và có hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Tuy nhiên, trên thực tế, trong hơn một năm qua, quân đội Israel thường xuyên phát động các cuộc tấn công vào Gaza, viện lý do Hamas vi phạm cam kết. Bộ Y tế Palestine khẳng định, các cuộc tấn công của quân đội Israel trong thời gian ngừng bắn, đã khiến ít nhất 1.590 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Bá Thi/VOV-Cairo
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