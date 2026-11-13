Mỹ bác tuyên bố của Iran về vụ tấn công radar ở Bahrain

Ngày 13/11, quân đội Mỹ bác bỏ tuyên bố của Iran về việc tấn công một hệ thống radar cảnh báo sớm của Washington tại Bahrain, khẳng định lực lượng Mỹ đã đánh chặn thành công 2 máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng về phía Bahrain. Theo quân đội Mỹ, vụ việc không gây ra bất kỳ thiệt hại nào.

Hiện Bahrain chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Iran phóng tên lửa. Ảnh: Quân đội Iran

Bahrain là nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, lực lượng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự và bảo đảm an ninh hàng hải của Washington tại Trung Đông.

Trước đó cùng ngày, IRGC tuyên bố đã phá hủy một hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain. Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran khẳng định cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ không kích vào một cột viễn thông tại tỉnh Hormozgan, miền Nam nước này.

Hãng thông tấn IRNA dẫn thông báo của IRGC cho biết mục tiêu bị không kích trước đó là một cột viễn thông tại cảng Sirik. Phía Iran cho rằng Mỹ đứng sau vụ tấn công này.

Những tuyên bố trái ngược từ Mỹ và Iran được đưa ra trong bối cảnh tình hình đối đầu giữa hai nước đang tạm thời lắng dịu nhưng vẫn hết sức mong manh. Xung đột bùng phát sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2 và sau đó lan rộng ra khu vực.

Iran đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại các quốc gia Vùng Vịnh, đồng thời tìm cách hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Đáp lại, Washington đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng biển của Iran.