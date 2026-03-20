LĐBĐ Israel nhận án kỷ luật cực nặng từ FIFA

Ủy ban Kỷ luật của FIFA đã chính thức đưa ra án phạt đối với LĐBĐ Israel (IFA) sau khiếu nại từ LĐBĐ Palestine. Quyết định được ban hành sau khi Hội đồng FIFA yêu cầu xác minh các cáo buộc vi phạm quy định về phân biệt đối xử trong hệ thống bóng đá quốc tế.

Theo kết luận, IFA đã không tuân thủ nhiều nghĩa vụ quan trọng với tư cách thành viên của FIFA. Những vi phạm này chủ yếu liên quan đến các điều khoản về hành vi xúc phạm và phân biệt đối xử trong Bộ luật Kỷ luật.

Cụ thể, IFA bị phạt 150.000 CHF (khoảng 5 tỉ đồng) và nhận cảnh cáo chính thức về hành vi trong các giải đấu quốc tế. Ngoài ra, liên đoàn này còn phải triển khai kế hoạch phòng ngừa nhằm ngăn chặn tái diễn các hành vi phân biệt đối xử trong tương lai.

Trong 3 trận sân nhà tiếp theo thuộc cấp độ A của FIFA, IFA buộc phải treo băng rôn mang thông điệp “Football Unites the World – No to Discrimination”, được hiểu là "Bóng đá đoàn kết thế giới – Nói không với phân biệt đối xử".

Không dừng lại ở đó, IFA còn phải trích 1/3 số tiền phạt để thực hiện các chương trình giáo dục, cải cách và giám sát trong vòng 60 ngày. Các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, cải thiện quy trình và xây dựng môi trường bóng đá lành mạnh, không phân biệt đối xử.

Ủy ban Kỷ luật FIFA nhấn mạnh bóng đá không chỉ là môn thể thao mà còn là cầu nối cho hòa bình và sự tôn trọng. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, FIFA khẳng định trách nhiệm bảo vệ các giá trị bình đẳng và đoàn kết.