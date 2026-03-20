  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Israel thả hơn 12.000 quả bom xuống Iran

Thứ Sáu, 05:36, 20/03/2026
VOV.VN - Ngày 19/3 - ngày thứ 20 của cuộc chiến tranh Trung Đông, Iran phát động nhiều cuộc tấn công tên lửa dồn dập nhằm vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Ở chiều ngược lại, quân đội Israel tuyên bố đã thả hơn 12.000 quả bom xuống Iran, phá hủy hơn 60% bệ phóng tên lửa của quốc gia đối địch.

Truyền thông Israel cho biết, đến giữa đêm 19/3, Iran đã tiến hành 12 đợt tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Mỗi cuộc tấn công gồm 1 đến vài quả tên lửa và phần lớn số vũ khí đã bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn hoặc rơi vào khu vực đất trống. Tuy nhiên, tại thành phố cảng Haifa ở phía Bắc Israel, mảnh vỡ của tên lửa đánh chặn đã rơi trúng nhà máy lọc dầu Bazan và gây cháy. 12 đội cứu hỏa - cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường để khống chế ngọn lửa và kiểm soát tình hình. Chưa có báo cáo tổng thể về thương vong trong các cuộc tấn công lên lửa mới nhất của Iran gây ra.

Về chiến dịch tấn công vào Iran, quân đội Israel tối 19/3 cho biết, trong 18 ngày đầu xung đột, không quân Israel tiến hành 590 đợt tập kích với hơn 8.500 cuộc tấn công và thả hơn 12.000 quả bom xuống Iran. Các cuộc oanh tạc phá hủy 85% hệ thống phòng không và cảnh báo sớm; vô hiệu hóa khoảng 60% trong tổng số 470 bệ phóng tên lửa của Iran.

Một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran bắn trúng thành phố Beit Shemesh, Israel, ngày 1/3. (Ảnh: Flash90)

Về tương lai chiến sự, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đêm 19/3 khẳng định, Israel sẽ duy trì tấn công Iran cho đến khi nào còn thấy cần thiết. Phát biểu trong cuộc họp báo tổ chức tại Jerusalem, ông Netanyahu đồng thời cho biết, nhiều khả năng sẽ có chiến dịch bộ binh tại Iran. Tuy nhiên, thông tin chi tiết liên quan không được đề cập. Cũng trong tuyên bố, người đứng đầu Chính phủ Israel một lần nữa bác bỏ lập luận cho rằng, Israel đã lôi kéo Mỹ vào cuộc xung đột hiện nay với Iran.

Về động thái của phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cảnh báo, Tehran sẽ không kiềm chế trong hoạt động đáp trả, nếu Mỹ và Israel tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng của Iran. Cảnh báo được Ngoại trưởng Araghchi đưa ra hơn 1 ngày, sau khi không quân Israel tập kích mỏ khí đốt lớn nhất của Iran tại tỉnh Bushehr và gây cháy dữ dội. Iran đã lập tức đáp trả bằng việc tấn công hàng loạt hạ tầng năng lượng tại các nước Qatar, Kuwait, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE).

Về một số phản ứng đáng chú ý của khu vực, Bộ Ngoại giao Iraq ngày 19/3 ra tuyên bố cực lực lên án các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và khí đốt tại Trung Đông. Tuyên bố nhấn mạnh, tấn công vào hạ tầng năng lượng tại các quốc gia láng giềng và các nước bạn bè của Iraq là sự leo thang đáng lo ngại, có thể làm tổn hại các nỗ lực giảm căng thẳng và tái lập sự ổn định tại khu vực.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới tại Doha, Qatar, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cáo buộc Israel là thủ phạm chính gây ra cuộc chiến hiện nay tại Trung Đông. Cùng ngày, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi cũng cho rằng, Israel là bên đã gây ra cuộc chiến hiện nay. Cụ thể, trong bài viết trên tờ The Economist, Ngoại trưởng Albusaidi cáo buộc giới lãnh đạo Israel đã thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump ra quyết định tấn công Iran bằng lập luận rằng, Tehran sẽ đầu hàng vô điều kiện ngay sau đòn tấn công chớp nhoáng vào Iran và hạ sát Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Mỹ và Israel phát động cuộc chiến vào Iran sáng 28/2 với lý do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran. Đòn tấn công phủ đầu đã hạ sát hàng chục quan chức và lãnh đạo cấp cao Iran, trong đó có Đại giáo chủ Ali Khamenei. Iran đáp trả bằng việc tập kích vào hàng loạt mục tiêu tại Israel cùng các quốc gia khu vực có đặt căn cứ Mỹ. Tehran cũng quyết định phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới, gây căng thẳng nghiêm trọng cho nguồn cung năng lượng toàn cầu trong gần 3 tuần qua.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Hơn 1 triệu người Lebanon phải di tản vì chiến sự ở Trung Đông
VOV.VN - Israel hôm 17/3 tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Thủ đô Beirut, cũng như khu vực miền Nam Lebanon, đồng thời một lần nữa ra lệnh sơ tán cư dân tại nhiều khu vực rộng lớn ở miền Nam nước này, khiến hơn 1 triệu người Lebanon phải di tản.

Chiến sự Trung Đông: Iran đẩy mạnh tấn công; Israel bác tin Thủ tướng thiệt mạng
VOV.VN - Ngày 15/3, Iran đã đẩy mạnh các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Trong khi đó Israel khẳng định đã lên kế hoạch tác chiến tại Iran trong nhiều tuần nữa, đồng thời công bố bằng chứng bác bỏ tin đồn về việc Thủ tướng Netanyahu đã thiệt mạng.

Chiến sự Trung Đông: Giao tranh dữ dội, khai thác dầu tại vùng Vịnh giảm mạnh
VOV.VN - Ngày 10/3 - ngày thứ 11 của xung đột, cả Israel và Iran tiếp tục tiến hành thêm các cuộc tấn công ác liệt nhằm vào quốc gia đối địch. Trên mặt trận ngoại giao, giới chức hai nước đưa ra nhiều tuyên bố cứng rắn, khẳng định quyết tâm sẵn sàng đẩy mạnh chiến sự để giành chiến thắng.

