Hơn 1 triệu người Lebanon phải di tản vì chiến sự ở Trung Đông

Truyền thông Lebanon đưa tin về các vụ không kích của Israel vào sáng sớm nay, tại các khu vực phía Nam Thủ đô Beirut, trong đó có một con đường dẫn đến sân bay cũ của Lebanon. Cơ quan hàng không dân dụng Lebanon sau đó cho biết, sân bay vẫn hoạt động bình thường.

Các cuộc tấn công của Israel cũng diễn ra tại miền Nam Lebanon. Quân đội Lebanon hôm nay xác nhận, 1 binh sĩ thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một cuộc không kích của Israel tại khu vực Nabatieh ở miền Nam Lebanon. Một cuộc tấn công khác của Israel hồi đầu tháng này, cũng khiến 3 binh sĩ Lebanon thiệt mạng.

Một đơn vị pháo binh của Israel khai hỏa về phía Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Israel tuyên bố hoạt động chống lại Hezbollah chứ không phải chống lại lực lượng vũ trang Lebanon. Hiện Israel đã triển khai thêm binh sĩ tại Lebanon, cho biết đang thiết lập thế trận phòng thủ tiền tuyến để loại bỏ các mối đe dọa và tạo thêm một lớp bảo vệ an ninh cho cư dân miền Bắc Israel, đồng thời cho biết thêm đã tiêu diệt hơn 400 thành viên Hezbollah.

Lực lượng Hezbollah cũng nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các nhóm binh sĩ Israel ở miền Nam Lebanon vào sáng nay, cũng như phóng tên lửa và máy bay không người lái về phía thành phố duyên hải Nahariya ở miền Bắc Israel.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel tại Beirut. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu Bộ Y tế Lebanon công bố hôm 16/3, các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 2/3, đã khiến 886 người thiệt mạng, trong đó có 67 phụ nữ và 111 trẻ em, cùng với 2.141 người khác bị thương.

Quân đội Israel đã buộc người dân Lebanon phải nhanh chóng sơ tán khỏi một khu vực trải dài hơn 40 km từ biên giới Lebanon - Israel, tức là khoảng 14% lãnh thổ Lebanon đang nằm trong diện cưỡng bức di dời do các lệnh mà Israel ban hành.

Một người đàn ông phải di dời bên trong chiếc lều của mình tại Beirut.(Ảnh: Reuters)

Chính quyền Lebanon cho biết, hơn 1 triệu người đã đăng ký là người di tản kể khi xung đột tái bùng phát, chiếm hơn 1/6 dân số cả nước. Tình trạng di dời gia tăng nhanh chóng khiến chính quyền và các tổ chức nhân đạo không thể cung cấp đủ nơi trú ẩn và nhu yếu phẩm cho người di tản.