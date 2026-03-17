  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Hơn 1 triệu người Lebanon phải di tản vì chiến sự ở Trung Đông

Thứ Ba, 22:40, 17/03/2026
VOV.VN - Israel hôm 17/3 tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Thủ đô Beirut, cũng như khu vực miền Nam Lebanon, đồng thời một lần nữa ra lệnh sơ tán cư dân tại nhiều khu vực rộng lớn ở miền Nam nước này, khiến hơn 1 triệu người Lebanon phải di tản.

Truyền thông Lebanon đưa tin về các vụ không kích của Israel vào sáng sớm nay, tại các khu vực phía Nam Thủ đô Beirut, trong đó có một con đường dẫn đến sân bay cũ của Lebanon. Cơ quan hàng không dân dụng Lebanon sau đó cho biết, sân bay vẫn hoạt động bình thường.

Các cuộc tấn công của Israel cũng diễn ra tại miền Nam Lebanon. Quân đội Lebanon hôm nay xác nhận, 1 binh sĩ thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một cuộc không kích của Israel tại khu vực Nabatieh ở miền Nam Lebanon. Một cuộc tấn công khác của Israel hồi đầu tháng này, cũng khiến 3 binh sĩ Lebanon thiệt mạng.

Một đơn vị pháo binh của Israel khai hỏa về phía Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Israel tuyên bố hoạt động chống lại Hezbollah chứ không phải chống lại lực lượng vũ trang Lebanon. Hiện Israel đã triển khai thêm binh sĩ tại Lebanon, cho biết đang thiết lập thế trận phòng thủ tiền tuyến để loại bỏ các mối đe dọa và tạo thêm một lớp bảo vệ an ninh cho cư dân miền Bắc Israel, đồng thời cho biết thêm đã tiêu diệt hơn 400 thành viên Hezbollah.

Lực lượng Hezbollah cũng nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các nhóm binh sĩ Israel ở miền Nam Lebanon vào sáng nay, cũng như phóng tên lửa và máy bay không người lái về phía thành phố duyên hải Nahariya ở miền Bắc Israel.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel tại Beirut. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu Bộ Y tế Lebanon công bố hôm 16/3, các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 2/3, đã khiến 886 người thiệt mạng, trong đó có 67 phụ nữ và 111 trẻ em, cùng với 2.141 người khác bị thương.

Quân đội Israel đã buộc người dân Lebanon phải nhanh chóng sơ tán khỏi một khu vực trải dài hơn 40 km từ biên giới Lebanon - Israel, tức là khoảng 14% lãnh thổ Lebanon đang nằm trong diện cưỡng bức di dời do các lệnh mà Israel ban hành.

Một người đàn ông phải di dời bên trong chiếc lều của mình tại Beirut.(Ảnh: Reuters)

Chính quyền Lebanon cho biết, hơn 1 triệu người đã đăng ký là người di tản kể khi xung đột tái bùng phát, chiếm hơn 1/6 dân số cả nước. Tình trạng di dời gia tăng nhanh chóng khiến chính quyền và các tổ chức nhân đạo không thể cung cấp đủ nơi trú ẩn và nhu yếu phẩm cho người di tản.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Liên Hợp Quốc điều tra vụ tấn công trường nữ sinh tại Iran
Liên Hợp Quốc điều tra vụ tấn công trường nữ sinh tại Iran

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã khởi động cuộc điều tra vụ tấn công tên lửa nhằm vào một trường học tại Iran, khiến hàng trăm trẻ em thiệt mạng. Vụ việc làm dấy lên lo ngại sâu sắc về thương vong đối với dân thường trong bối cảnh xung đột leo thang tại khu vực.

Liên Hợp Quốc điều tra vụ tấn công trường nữ sinh tại Iran

Liên Hợp Quốc điều tra vụ tấn công trường nữ sinh tại Iran

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã khởi động cuộc điều tra vụ tấn công tên lửa nhằm vào một trường học tại Iran, khiến hàng trăm trẻ em thiệt mạng. Vụ việc làm dấy lên lo ngại sâu sắc về thương vong đối với dân thường trong bối cảnh xung đột leo thang tại khu vực.

Chân dung ông Larijani - quan chức an ninh hàng đầu Iran vừa bị Israel hạ sát
Chân dung ông Larijani - quan chức an ninh hàng đầu Iran vừa bị Israel hạ sát

VOV.VN - Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố đã bị hạ sát vào tối 16/3, đã nổi lên như một trong những nhân vật quan trọng nhất ở Iran trong những tháng gần đây.

Chân dung ông Larijani - quan chức an ninh hàng đầu Iran vừa bị Israel hạ sát

Chân dung ông Larijani - quan chức an ninh hàng đầu Iran vừa bị Israel hạ sát

VOV.VN - Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố đã bị hạ sát vào tối 16/3, đã nổi lên như một trong những nhân vật quan trọng nhất ở Iran trong những tháng gần đây.

EU cảnh báo rủi ro toàn cầu từ eo biển Hormuz
EU cảnh báo rủi ro toàn cầu từ eo biển Hormuz

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục nhấn mạnh giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Iran, trong bối cảnh rủi ro gián đoạn tại eo biển Hormuz đe dọa nguồn cung dầu mỏ, gây tác động dây chuyền tới năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu.

EU cảnh báo rủi ro toàn cầu từ eo biển Hormuz

EU cảnh báo rủi ro toàn cầu từ eo biển Hormuz

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục nhấn mạnh giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Iran, trong bối cảnh rủi ro gián đoạn tại eo biển Hormuz đe dọa nguồn cung dầu mỏ, gây tác động dây chuyền tới năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chiến sự tại Iran có thể định hình lại cục diện năng lượng toàn cầu
Chiến sự tại Iran có thể định hình lại cục diện năng lượng toàn cầu

VOV.VN - Xung đột tại Iran đang làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng mạnh và buộc các quốc gia phải điều chỉnh chiến lược. Từ chạy đua nguồn cung đến thúc đẩy năng lượng sạch, thế giới đứng trước những lựa chọn mang tính bước ngoặt.

Chiến sự tại Iran có thể định hình lại cục diện năng lượng toàn cầu

Chiến sự tại Iran có thể định hình lại cục diện năng lượng toàn cầu

VOV.VN - Xung đột tại Iran đang làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng mạnh và buộc các quốc gia phải điều chỉnh chiến lược. Từ chạy đua nguồn cung đến thúc đẩy năng lượng sạch, thế giới đứng trước những lựa chọn mang tính bước ngoặt.

Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran
Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 17/3 cho biết quân đội nước này đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani trong một cuộc không kích diễn ra đêm 16/3.

Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran

Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 17/3 cho biết quân đội nước này đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani trong một cuộc không kích diễn ra đêm 16/3.

