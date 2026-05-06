Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại Lebanon sau cảnh báo sơ tán

Thứ Tư, 22:13, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay 6/5 tiếp tục các cuộc tấn công tại Lebanon bất chấp lệnh ngừng bắn với nước láng giềng nhằm chấm dứt giao tranh với lực lượng Hezbollah.

Theo tuyên bố của Israel, quân đội nước này đã bắt đầu tấn công các địa điểm cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại một số khu vực ở Lebanon. Trước đó ít giờ, quân đội Israel đưa ra cảnh báo khẩn cấp cho cư dân của hàng chục ngôi làng ở miền Nam và miền Đông Lebanon, hầu hết trong số đó nằm ở phía Bắc sông Litani, bên ngoài khu vực do Israel chiếm đóng. 

Một ngày trước đó (5/5), quân đội Israel cũng cho biết đã tấn công các công trình được Hezbollah sử dụng cho mục đích quân sự và tiêu diệt một số tay súng.

israel tiep tuc cac cuoc tan cong tai lebanon sau canh bao so tan hinh anh 1
Khói bốc lên sau các vụ nổ ở miền nam Lebanon, gần biên giới Israel - Lebanon, ngày 27/4/2026 (Ảnh: REUTERS)

Thống kê ban đầu của Bộ Y tế Lebanon xác nhận, các cuộc không kích của Israel ở miền Đông Lebanon trong hôm nay đã khiến 4 người thiệt mạng. Ở phía ngược lại, Hezbollah sử dụng máy bay không người lái tấn công binh sĩ Israel đang hoạt động ở miền Nam Lebanon.

Kể từ khi xung đột Israel - Hezbollah tái bùng phát vào đầu tháng 3/2026, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã khiến hơn 2.700 người thiệt mạng, bao gồm hàng chục người kể từ lệnh ngừng bắn ngày 16/4 do Mỹ làm trung gian giữa các đại diện Israel và Lebanon.

Quân đội Israel cho biết, 17 binh sĩ và một nhà thầu dân sự nước này thiệt mạng do các cuộc tấn công của Hezbollah trong cùng khoảng thời gian.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Hezbollah kêu gọi Lebanon tuyên bố Đại sứ Mỹ là người không được hoan nghênh

VOV.VN - Hezbollah hôm qua (4/5) đã kêu gọi chính quyền Lebanon tuyên bố Đại sứ Mỹ tại nước này là người không được hoan nghênh, sau khi vị đại sứ này cho rằng những người xúc phạm một lãnh đạo Cơ đốc giáo cấp cao tại Lebanon, nên rời khỏi đất nước.

Hezbollah lên án hành động gây hấn của Israel bất chấp lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Hezbollah ngày 4/5 đã lên án các hoạt động của Israel tại Lebanon trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực, đồng thời nhắc lại lập trường bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Lebanon và Israel.

