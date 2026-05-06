Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại Lebanon sau cảnh báo sơ tán

Theo tuyên bố của Israel, quân đội nước này đã bắt đầu tấn công các địa điểm cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại một số khu vực ở Lebanon. Trước đó ít giờ, quân đội Israel đưa ra cảnh báo khẩn cấp cho cư dân của hàng chục ngôi làng ở miền Nam và miền Đông Lebanon, hầu hết trong số đó nằm ở phía Bắc sông Litani, bên ngoài khu vực do Israel chiếm đóng.

Một ngày trước đó (5/5), quân đội Israel cũng cho biết đã tấn công các công trình được Hezbollah sử dụng cho mục đích quân sự và tiêu diệt một số tay súng.

Khói bốc lên sau các vụ nổ ở miền nam Lebanon, gần biên giới Israel - Lebanon, ngày 27/4/2026 (Ảnh: REUTERS)

Thống kê ban đầu của Bộ Y tế Lebanon xác nhận, các cuộc không kích của Israel ở miền Đông Lebanon trong hôm nay đã khiến 4 người thiệt mạng. Ở phía ngược lại, Hezbollah sử dụng máy bay không người lái tấn công binh sĩ Israel đang hoạt động ở miền Nam Lebanon.

Kể từ khi xung đột Israel - Hezbollah tái bùng phát vào đầu tháng 3/2026, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã khiến hơn 2.700 người thiệt mạng, bao gồm hàng chục người kể từ lệnh ngừng bắn ngày 16/4 do Mỹ làm trung gian giữa các đại diện Israel và Lebanon.

Quân đội Israel cho biết, 17 binh sĩ và một nhà thầu dân sự nước này thiệt mạng do các cuộc tấn công của Hezbollah trong cùng khoảng thời gian.